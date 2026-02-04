Рейтинги престижной музыкальной премии падают второй год подряд

Американская музыкальная церемония «Грэмми» в 2026 году привлекла 14,4 миллиона зрителей, что на 6% меньше, чем в 2025-м. Годом ранее аудитория составила 15,4 миллиона человек, что тоже было падением на 9% по сравнению с 2024 годом.

© Vinnie Zuffante/Getty Images

Несмотря на уменьшение интереса, «Грэмми» сохраняет статус самой популярной премии после «Оскара», за которым в прошлом году следили 19,7 миллиона человек. Об этом сообщает Variety.

Кендрик Ламар унёс домой пять статуэток, став главным триумфатором вечера. Он был представлен в девяти номинациях и выиграл в главной категории — «Запись года» — с композицией Luther, записанной совместно с SZA. Также он одержал победу во всех четырёх номинациях, связанных с рэп-музыкой, включая «Лучший рэп-альбом» за диск GNX. Благодаря этому Ламар превзошёл рекорд Jay-Z и стал самым титулованным рэпером в истории премии.

Награду за «Альбом года» получил Bad Bunny с пластинкой Debí tirar más fotos. Билли Айлиш победила в номинации «Песня года» с композицией Wildflower. Титул «Лучший новый исполнитель» достался британской певице Оливии Дин.

