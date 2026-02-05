Продюсер раскрыл состояние едва не ослепшей звезды нулевых

Продюсер Витаса Сергей Пудовкин рассказал, как певец чувствует себя сейчас. Два года назад у популярного исполнителя возникли серьёзные трудности со зрением — у него диагностировали отслоение сетчатки.

© Соцсети Витаса

«Витас чувствует себя прекрасно, со зрением у него действительно проблемы были, 25 лет на сцене оказали влияние. Световые пушки, стробоскопы, масштабные лазерные шоу, которые мы часто используем в Китае, не прошли бесследно. А в целом всё под контролем, сейчас проблем нет. Действительно, особенно в Китае, когда есть активные световые шоу, Витас использует специальные очки», — сообщил Пудовкин aif.ru.

Певцу Виталию Грачёву, выступающему под псевдонимом Витас, 46 лет. Врачи смогли сохранить ему зрение, хотя он рисковал полностью его потерять. Во время терапии артист почти не видел, носил тёмные очки, а родные помогали ему передвигаться.

Витас известен своим необычным голосом с диапазоном в 5,5 октавы и хитами «Опера № 2», «Седьмой элемент». После выступлений на российской сцене он приобрёл известность в Китае, где его называют «королём звуков дельфинов».

