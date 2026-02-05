Slipknot выпустят альбом в стиле Radiohead

Американская метал-группа Slipknot объявила о планах выпустить альбом под названием Look Outside Your Window, который был записан ещё в 2008 году, но так и не вышел. Этот необычный для коллектива релиз вдохновлён меланхоличным звучанием британской группы Radiohead.

© Kevin Mazur/Getty Images

Альбом выйдет в рамках международного праздника День музыкального магазина (Record Store Day), который ежегодно отмечается в третью субботу апреля. В 2026 году это событие произойдёт 18 апреля, и в этот же день состоится релиз альбома Look Outside Your Window. Тираж альбома составит 2300 экземпляров.

Информация о существовании этого проекта появилась ещё в 2019 году, однако релиз неоднократно переносился. В записи приняли участие Шон Крэхан, известный как Клоун, Кори Тейлор, Сид Уилсон и Джим Рут. Эти музыканты одновременно работали над четвёртым студийным альбомом группы All Hope Is Gone.

В пресс-релизе, опубликованном NME, участники коллектива подчеркнули, что звучание альбома отличается от их привычного стиля, однако они всё же решили выпустить его. По словам участников Slipknot, все композиции были созданы в непростое для группы время, когда они проводили ночи в доме на ферме, расположенной в отдалённом месте. «Смотря в большое панорамное окно, мы размышляли о том, что или кто может находиться снаружи. Это ощущение неизвестности проникло в саму музыку», — объяснили они.

В альбоме Look Outside Your Window поклонники группы услышат необычные для Slipknot элементы: мягкие ударные, органные партии и даже звуки природы, такие как кваканье лягушек и стрекотание сверчков.

Трек-лист:

1. 11th March

2. Moth

3. Dirge

4. Christina

5. Is Real

6. Away

7. In Reverse

8. Toad

9. Juliette

10. U Can’t Stop This

