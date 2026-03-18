Назван актёр, который сыграет Басту в кино

Творческая группа картины «БАСТА. Начало игры» во главе с Василием Вакуленко раскрыла имя исполнителя главной роли. Им стал актёр Слава Копейкин.

Сюжет биографической картины расскажет, как Василий Вакуленко становился артистом Бастой. Действие развернётся в Ростове начала двухтысячных. Тогда город считался колыбелью русского хип-хопа с его клубами, квартирниками и уличными разборками. Герой ищет собственный стиль, преодолевая трудности, недоверие и вражду конкурентов. Однако именно искренние тексты и природная харизма помогают ему покорить ростовскую публику. Параллельно зритель увидит историю первой любви, дружбы и семейных испытаний. В этих обстоятельствах Вакуленко делает судьбоносный выбор в пользу музыки.

«В юности Баста был таким же пацаном, как мы все, — мечтающим, стремящимся, тем, кто когда-то писал тексты в тетрадку и бесконечно верил в себя. Интересно показать период до его тотальной известности, — слова Славы Копейкина приводятся в пресс-релизе. — Когда у тебя есть только микрофон и внутренний огонь и ты готов перевернуть этот мир. Для актёра это вызов — сыграть современника, который дышит с нами одним воздухом. Я берусь за это, потому что мне интересно коснуться жизни человека такой величины, попробовать перенести этот внутренний огонь и показать что-то новое, о чём вы точно ещё не знаете».

Над проектом работают создатели из кинокомпании ТЕМП и онлайн-кинотеатра START. Выпуском в прокат займётся дистрибьютор «Атмосфера кино». Продюсерами выступят Тимур Вайнштейн, Михаил Погосов, Евгений Мишиев, а также Николай Дуксин, Эдуард Илоян, Денис Жалинский и Георгий Шабанов.

Василий Вакуленко: «Мы сделали коллаж: фотографию, где мне 21 год, и фото Славы — и поняли, что мы очень похожи. Энергетически и эмоционально он великолепный актёр и приятный человек. Мне нравится, как он подходит к вопросу погружения, сканирует. Поворачиваюсь, а Слава за плечом стоит, смотрит. Профессиональный актёрский сталкеринг. Пробы, которые я видел: как ребята разыгрывают диалоги, какие-то сцены из жизни — это трогательно. Это ранит по-хорошему. Терапия».

Съёмки картины должны стартовать в скором времени.

Культовый клуб Басты объявил о закрытии