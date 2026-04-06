Савичева поддержала Джигана после развода с Самойловой

Юлия Савичева записала видеообращение к рэперу Джигану. Певица решила поддержать его песней на фоне новостей о разрыве с женой Оксаной Самойловой. «Джиган, я с тобой!», — заявила Савичева в ролике.

© Соцсети Юлии Савичевой

У Савичевой и Джигана есть две общие песни: «Отпусти» (2011) и «Любить больше нечем» (2014). В своём видео исполнительница переделала текст первой композиции применительно к ситуации пары. В новых строчках певица призывает рэпера отпустить бывшую. В конце Савичева использовала гроулинг — вокальный приём, напоминающий рык. Чаще всего его можно услышать в жанре рок, к которому в последнее время тяготеет артистка.

Информация о разводе Оксаны Самойловой и Джигана появилась 1 апреля. Их официальный брак продлился 14 лет. У них четверо детей.

