«Тату» и Бузова выступят на VK Fest

Организаторы опен-эйр фестиваля VK Fest раскрыли первых участников летнего события. В этом году площадки будут работать в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сириусе. Среди заявленных имён — Дора, Zivert, Мари Краймбрери, Ольга Бузова и группа «Тату».

© Соцсети Ольги Бузовой

В Санкт-Петербург 4 июля в Парке 300-летия выступят продюсер Aarne, рэперы Big Baby Tape, Toxi$ и Markul, этно-певица Татьяна Куртукова, поп-дива Лолита, а также рок-группа «Агата Кристи».

На следующий день там же на сцену выйдут хип-хоп-исполнитель Boulevard Depo, рэп-группы АК47 и TGK, поп-артистки Асия, Ольга Бузова, Дора и Мари Краймбрери, а также дуэт «Тату», пишет ТАСС.

В Сириусе 11 июля выступят Дора, лирическая певица Ева Власова и танцевальный дуэт Artik & Asti.

© Соцсети группы «Тату»

В Москве 18 июля на ВДНХ появятся рэп-артисты Boulevard Depo, Big Baby Tape, Toxi$ и Markul, продюсер Aarne, а также представители российской поп-сцены в лице Асии, Zivert, Татьяны Куртуковой и Доры. 19 июля выступят рэпер Icegergert, «Агата Кристи» и «Тату».

Организаторы обещают расширить список участников.

Фестиваль VK Fest впервые прошёл в 2015 году в Парке 300-летия Санкт-Петербурга — его запустили ВКонтакте и «Радио Рекорд» как масштабный городской фестиваль, объединяющий музыку и цифровую культуру.

