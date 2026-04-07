Отец Маска призвал перезаписать легендарную русскую песню на других языках

Бизнесмен, инженер и политик Эррол Маск заявил, что песня «Катюша» несёт в себе серьёзную смысловую нагрузку и заслуживает перевода на разные языки.

Инна Басырова/Wikimedia Commons

«Я бы хотел перевести "Катюшу" на разные языки. Это замечательная песня с глубоким смыслом», — признался он в беседе с ТАСС.

В основе композиции — образ девушки. Она поднимается на крутой речной берег и грустит о возлюбленном, который отправился служить.

«Катюша» была создана в 1938 году. За стихи отвечал Михаил Исаковский, а за музыку — Матвей Блантер. Когда началась Великая Отечественная война, мелодия стала для людей воплощением веры в то, что враг будет повержен. У песни имеется масса иноязычных версий и переделок. К примеру, в Греции её сделали гимном Национально-освободительного фронта. А в Италии получили распространение варианты «Катарина» и «Fischia il vento» (в переводе с итальянского — «Свистит ветер»).

