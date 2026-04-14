Больше половины музыкантов используют ИИ в своей работе

Искусственный интеллект регулярно используют в работе 61% представителей музыкальной индустрии. Такие данные получил сервис «Звук», опросив 1000 человек.

«85% опрошенных уже имеют опыт работы с ИИ, а 61% пользуются этими инструментами регулярно», — говорится в исследовании.

Среди ключевых достоинств нейросетей опрошенные назвали сокращение расходов и ускорение темпа работы. Возможность пробовать новые звучания отметили 70% участников.

8% респондентов считают, что ИИ со временем полностью вытеснит живых исполнителей. Меньше половины (45%) не верят в такой сценарий. 65% музыкантов тревожит, что объём контента, целиком сгенерированного нейросетями, превысит количество музыки от настоящих артистов. Ещё 49% опасаются обесценивания творческого труда, а 36% — судебных споров из‑за авторских прав.

В области музыкального производства постоянно применяют ИИ 40% опрошенных. 18% хотя бы раз пробовали такие инструменты. Чаще всего нейросети используют для сочинения мелодии (50%) и создания вокала (43%). С их помощью также пишут аранжировки (38%) и редактируют готовый звук (32%).

