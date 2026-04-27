Стас Михайлов сравнил ИИ с атомной энергией

Народный артист России Стас Михайлов заявил, что искусственный интеллект нужно контролировать. При этом он не сомневается в полезности этой новой технологии.

© Соцсети Стаса Михайлова

«Потому что это неизведанная история для многих. Мы не знаем, как с ней жить, пользоваться, как ориентироваться», — приводит слова Михайлова «Комсомольская правда».

Певец отметил: нейросеть способна выполнять задачи быстрее человеческого мозга, и это делает её очень ценной. Затем артист провёл параллель с атомной энергией — она тоже приносит благо, но исключительно когда оказывается в надёжных руках. Именно поэтому Михайлов настаивает на необходимости ограничений для ИИ.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.