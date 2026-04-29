Стас Михайлов назвал свои главные табу

Певец Стас Михайлов раскрыл, чего никогда не допустит в своих выступлениях. Артист заявил, что никогда не использует мат на сцене и предпочитает говорить «о любви, ценностях и радости».

© Соцсети Стаса Михайлова

Никогда не понимал мат со сцены. Не знаю, зачем это делают. Я, наверное, по старинке свой век доживу и буду со сцены говорить о другом — о правильных вещах. По-другому не хочу.

Михайлов также подчеркнул, что никогда не допустит выступления в неглиже. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда».

Артист также поделился размышлениями о том, как человек проходит через трудности и почему, по его мнению, они могут становиться точкой внутреннего роста. Он привёл идею о самоограничении и «закалке» характера, сравнив её с тем, как некоторые мыслители сознательно отказывались от комфорта ради сохранения ясности ума и тела.

Говоря о собственном пути, он вспомнил период, когда жил в Петербурге и оказался в сложной финансовой ситуации. По его словам, именно после состояния отчаяния и внутреннего обращения к вере в его жизни начали происходить перемены, включая неожиданный рост популярности песни «Свеча». Композиция попала в эфир радио после того, как её поставил редактор, случайно купивший диск.

Михайлов подчеркнул, что именно преодоление трудностей сформировало его как артиста и человека, добавив, что ранняя слава могла бы оказаться для него разрушительной.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

