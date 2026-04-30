Названы самые популярные джазовые исполнители в России

В преддверии Международного дня джаза сервис «КИОН Музыка» проанализировал статистику прослушиваний с начала 2026-го и сравнил её с аналогичным периодом прошлого года. Как показало исследование, интерес к жанру растёт: количество проигрываний увеличилось на 17%.

Самым популярным исполнителем среди пользователей стал Луи Армстронг. В тройку также вошли Чет Бейкер и Фрэнк Синатра. В числе востребованных артистов оказались Рой Айерс, Херби Хэнкок, Элла Фицджеральд, Рэй Чарльз, Джон Колтрейн, Оскар Питерсон и Чарли Паркер.

Лидером среди композиций стала песня Луи Армстронга What a Wonderful World. В десятку также вошли Everybody Loves the Sunshine в исполнении Роя Айерса, My Funny Valentine в версии Чета Бейкера, In the Wee Small Hours of the Morning Фрэнка Синатры, Cantaloupe Island Херби Хэнкока, Georgia on My Mind Рэя Чарльза, Night Train трио Оскара Питерсона, I Still Get Jealous Луи Армстронга, Summertime в интерпретации Эллы Фицджеральд и Луи Армстронга, а также P.S. I Love You Билли Холидей. Результаты исследования имеются в распоряжении НСН.

Аналитика сервиса также показала, в каких регионах джаз слушают особенно активно. Больше всего прослушиваний на одного пользователя зафиксировано в Ростовской области. В число лидеров также вошли Новосибирская и Самарская области, Якутия и Санкт-Петербург с прилегающими территориями.

«Играли джаз на подлодке, крейсере, воздушном шаре»: интервью с Игорем Бутманом