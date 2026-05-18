«Сделайте шаг назад»: солист «БиС» предостерёг насчёт ИИ

Солист группы «БиС» и художественный руководитель театра «Покровка.Театр» Дмитрий Бикбаев объяснил, при каком условии нейросеть становится для музыканта по-настоящему полезным партнёром.

© Соцсети Дмитрия Бикбаева

Он считает, что цифровые инструменты настолько сильно влияют на повседневную жизнь, что избегать их бесполезно — разумнее «начать дружить» с ними. Однако окончательное решение, делать ли алгоритмы соавтором или обходиться без них, остаётся за самим творцом.

«Если ты в состоянии делать сам, лучше делать самостоятельно, потому что ради этого ты в мир пришёл — воспринимать его и на основе этого создавать музыку, спектакли, что угодно. А если без помощников ты уже не справляешься, видимо, нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать много шагов вперёд», — заявил Дмитрий Бикбаев, чьи слова цитирует «Газета.Ru».

В марте 2026 года участники дуэта «БиС» — Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев — анонсировали воссоединение. Это случилось спустя 17 лет после того, как коллектив прекратил существование. Тогда же музыканты презентовали новую композицию «Ещё не поздно».

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

ИИ угрожает музыке: Пригожин и другие эксперты рассказали, как её спасти