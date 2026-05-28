Forbes назвал главных молодых музыкантов России

Forbes включил певца Мартина, лидера инди-фолк-группы «Бонд с кнопкой» Илью Золотухина, а также рэп-исполнителей Jakone и Kiliana в рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет. Все они стали лауреатами в категории «Музыка».

Всего в списке 10 категорий, в каждой из которых выбрали по три лауреата. Победителей определяли с учётом возраста, профессиональных достижений, конкурентоспособности в России и мире, а также голосования читателей и жюри.

Михаил Смирнов, выступающий под псевдонимом Мартин, стал известен ещё в детстве. Он участвовал во втором сезоне шоу «Голос.Дети», дошёл до финала, а позже занял шестое место на «Детском Евровидении». В 2023 году артист сменил творческий образ и выпустил трек «Целый мир» уже под новым псевдонимом. В 2026 году песня Мартина «Ты случилась» попала в чарты после того, как прозвучала в фильме «Твоё сердце будет разбито». Для исполнителя это стало первым подобным успехом.

В список также вошёл Илья Золотухин, лидер инди-фолк-группы «Бонд с кнопкой». Коллектив он основал ещё в 16 лет, однако настоящий прорыв случился после обновления состава и выхода альбома «Говорить». Одним из главных прорывных хитов 2025 года стала песня «Кухни». Трек завирусился в соцсетях и помог группе привлечь широкую аудиторию.

Третьими лауреатами музыкальной категории стали Арам Байталов, известный как Jakone, и Лиана Геворкян, выступающая под псевдонимом Kiliana. Клип на их совместный трек «Асфальт» на YouTube посмотрели более 232 млн раз. В 2025–2026 годах Jakone и Kiliana выпустили альбом «О тебе», синглы «Жиганская», «Потому что не было тебя» и «Плакала надежда» с Любовью Успенской.

