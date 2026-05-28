Виктор Дробыш довёл Ирину Дубцову до слёз

Композитор Виктор Дробыш раскритиковал Ирину Дубцову после исполнения песни «Я тебе не верю» в новом выпуске шоу «Соль.Легенда». В оригинале эту композицию пели Григорий Лепс и Ирина Аллегрова.

Дробыш остался недоволен версией Дубцовой, пишет «Газета.Ru». По словам композитора, певица пыталась заменить в песне и Лепса, и Аллегрову, однако выбрала слишком громкую подачу.

Сейчас Ирине Дубцовой было больше 100 лет — потому что она заменила и Лепса, и Аллегрову. Если вы заметили, я пытался показывать: не ори, не ори — надо же к припеву подойти. Можно было говорить, как Пугачёва. Если бы было больше шёпота.

Дубцова ответила, что, по её мнению, исполнила песню блестяще, и выразила недоумение из-за критики. Однако Дробыш продолжил объяснять, почему выступление его не убедило. Композитор заявил, что в исполнении Лепса есть ощущение, будто самого артиста «держат за яйца», и в этом, по его мнению, есть нужное для песни напряжение. Дубцова же, как считает Дробыш, просто пела громко и восприняла номер как вокальный конкурс.

После этого певица развернулась спиной к зрителям, пытаясь скрыть слёзы, и ушла со сцены. Ведущие попытались её удержать, но Дубцова всё равно покинула зал.

Новый выпуск шоу «Соль.Легенда» выйдет 28 мая на VK Видео и телеканале РЕН ТВ.

