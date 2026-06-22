SZA раскритиковала музыкантов, поддерживающих ИИ

Певица SZA публично осудила артистов, которые выступают в поддержку искусственного интеллекта в музыке. Поводом стало обнаружение её треков в базе данных ИИ-сервиса: нейросеть обучалась на 238 её песнях, часть из которых, по её предположению, являются неизданными.

© Соцсети SZA

SZA опубликовала результаты поиска по своему имени в соцсетях. «Только что проверила — музыкальный ИИ обучился на 238 моих песнях. Уверена, что некоторые из них неизданные. Если ты музыкант и поддерживаешь это дерьмо — ты отвратителен, и ничто не сможет убедить меня, что это нормально», — заявила артистка.

Певица критикует ИИ не впервые. Ещё в 2022 году она затронула эту тему на альбоме SOS в треке Ghost in the Machine. В марте в интервью i-D Magazine SZA указала, что проблема особенно остро стоит для чернокожих артистов. По её словам, ИИ особенно часто копирует у них музыку, а молодые артисты теряют прослушивания из-за кавер-версий, созданных ИИ.

SZA — американская R&B-певица и автор песен. Она стала известна благодаря своему дебютному альбому Ctrl (2017), а мировой успех ей принес второй лонгплей SOS (2022) с суперхитом Kill Bill. За свою карьеру SZA получила множество наград, включая несколько премий Грэмми.

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