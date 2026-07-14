Успенская сбегает в лес, чтобы справиться с хейтом
Любовь Успенская нашла идеальный способ борьбы с хейтом и усталостью — это прогулки в подмосковном лесу. Певица часто сбегает от суеты в чащу, чтобы остаться наедине с мыслями и восстановить душевное равновесие.
Успенская пояснила, что лес действует на неё исцеляюще: снимает негатив и наполняет жизненной энергией. Особенно артистке импонируют пение птиц, мощь деревьев и хвойные ароматы. Об этом она рассказала представителям Общественной службы новостей.
Я ухожу в лес одна. Там пою громко, могу даже покричать, чтобы выпустить весь пар, весь накопленный негатив, хейт и стресс. Лес меня лечит, исцеляет и даёт силы.
Для полного единения с природой знаменитость отказывается от использования телефона.
Любовь Успенская — известная исполнительница романсов и песен в жанре шансон. Певица прославилась хитами «Кабриолет» и «Пропадаю я».
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