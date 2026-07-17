Сбежал в США, неизлечимо болен: как живёт профессор Лебединский

Очень немногие российские пародисты 90-х добились такого успеха, как Алексей «Профессор» Лебединский. Сегодня автор вездесущих хитов «Я убью тебя, лодочник» и «Я её хой» меньше шутит и больше тревожится за своё психическое и физическое здоровье. «Рамблер» рассказывает, что случилось с музыкантом и чем он занимается сегодня.

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С чего начинал профессор Лебединский

Сегодня профессор Лебединский известен как комик-пародист, но его творческая карьера началась с куда более серьёзных занятий. В возрасте 15 лет он окончил музыкальную школу по классу фортепиано и даже был признан лучшим выпускником Ленинграда за 1983 год. Во время отчётного концерта юный Лебединский заинтересовал известного советского пианиста Святослава Рихтера. Старший музыкант познакомил талантливого новичка с Народной артисткой СССР Элисо Вирсаладзе, и она продолжила заниматься с Лебединским. Несмотря на подобную поддержку, молодой артист отказался от полноценной карьеры на поприще классической музыки.

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Первый громкий успех

До того, как записать первый громкий хит, профессор Лебединский набрал немало смежного музыкального опыта. Артист выступал в роли сессионного музыканта с Михаилом Боярским и Максимом Леонидовым, а также работал на студии с культовым продюсером Андреем Тропилло. Последний широко известен своей работой с советскими рок-группами «Кино», «Аквариумом», «Зоопарком» и другими. Лебединский также успел поработать звукорежиссёром в Союзе композиторов и на Пятом канале. Написанная им мелодия звучала в заставке телепрограммы «Утренняя почта», рассказывавшей зрителям о новых талантливых музыкантах.

Лебединский начал выпускать собственные песни в 1995-м. Свой псевдоним артист выбрал для солидности. По словам музыканта, он нередко вызывал такси именно на имя профессора Лебединского: в таких случаях машина приезжала быстрее, и артист легко сжился со своим прозвищем.

Его первым шагом к славе стал альбом «Давай-давай», записанный совместно с электронной группой «Русский размер». В релиз вошли такие композиции, как «Лимбо-бимбо», «Си-си-соль» и «Малосольный огурец». Треки носили в основном пародийный характер, а вычурно хриплый голос Лебединского добавлял им комичности и абсурдности. Сочетание юмора и танцевального продакшена принесли релизу любовь публики, а профессору Лебединскому — первую популярность. Вскоре появились и его первые самостоятельные хиты: «Я убью тебя, лодочник», «Доче» и другие.

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Некоторые песни Лебединского пародировали уже известные хиты. Например, хит «Я её Хой», также известный как «Я танцую пьяный на столе», был записан по мотивам песни Dragostea Din Tei румынского бойз-бэнда O-Zone. Лебединский перепел композицию с использованием приёма «что слышу, то пою»: позаимствовал строчку «я её хи» и записал её несколько вариаций. В песне можно услышать строчки «Я её хой», «Я её вау», «Я её ха-ха», вне контекста совершенно лишённые смысла. Не меньше внимания привлекла песня со строчками «Зачем Герасим утопил своё Муму» и «Давай покрасим холодильник в чёрный цвет». В её основу лёг известный саундтрек Нино Роты из фильма «Крёстный отец»: Лебединский сопроводил драматичную мелодию комичным текстом, а строки пародии тоже разошлись на цитаты.

Другие хиты Лебединского добивались успеха за счёт абсурдной идеи, вычурной манеры исполнения или удачного высказывания. Фраза «Я убью тебя, лодочник» стала крылатой, а эмоциональный призыв «Комарики, пейте мою кровь» из дуэта с «Жуками» вошёл в историю русской музыки как одна из самых драматичных песен о разбитом сердце.

В творчестве Лебединского также нашлось место для переложения иностранных композиций на ломаный русский: например, в 1999-м он выпустил песни «Бесаме Мучо» и «Лашате ми Кантаре». Первую артист позаимствовал у мексиканской исполнительницы Консуэло Веласкес, вторую — из репертуара итальянского певца Тото Кутуньо.

В 2013 году творчество Лебединского дало крен в сторону более меланхоличных композиций. Но этого вектора артист придерживался недолго.

Чем профессор Лебединский занимается сегодня

В 2014 году, проведя на пародийной сцене 20 лет, Лебединский решил оставить музыку. И Россию — тоже. С тех пор артист проживает в Майами, изредка появляясь в социальных сетях. Правда, в тех случаях, когда музыкант всё же делится своими размышлениями, он делает это в довольно грубой форме. Артист нелестно отзывается как о жизни в Штатах, так и о современной России. Далеко не все подписчики Лебединского соглашаются с его видением.

© Соцсети Александра Лебединского

В 2025 году Лебединский завёл YouTube-канал, на котором стали выходить ролики «Три минуты с Алексеем Лебединским». В первом же видео поседевший артист признался, что уже 27 лет он борется с тяжёлым депрессивным расстройством, повлёкшим за собой гипертонию, артрит, диабет и ряд других серьёзных заболеваний. Тогда же он заявил, что в 2023-м впервые женился, и обвинил американских врачей в ухудшении своего состояния. Подробностей Лебединский не раскрыл. Артист обратился к подписчикам и попросил финансовой помощи, подчеркнув, что ему нужно не меньше трёх тысяч долларов в месяц. Лебединский поблагодарил тех, кто готов ему помочь, и предположил, что однажды ему и его поклонникам удастся «снова спеть вместе». Правда, новых роликов на канале не появлялось уже больше года.

В октябре 2024-го артист писал о своём состоянии так:

Пока держусь, но с большим трудом. Не понимаю, за что мне тут вообще держаться. Больше ничего хорошего не будет. 17 лет не было, а дальше уж тем более. Силы ещё есть, а вот смысла уже нет. Я не самоубийца, болезнь сама меня дожрёт. Три дня совсем плохо.

Неизвестно, что спровоцировало тяжёлую болезнь Лебединского, как и то, действительно ли его финансовое состояние настолько бедственно.

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