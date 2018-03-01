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BMW показала силуэт четырехдверной «восьмерки»
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BMW показала силуэт четырехдверной «восьмерки» 

Motor.ru 1 марта 2018
Фото: Motor.ru
Компания BMW опубликовала очередной тизер 8 серии. На этот раз на изображении показан силуэт автомобиля с четырехдверным кузовом (до этого появлялось изображение задней части кузова серийного купе). Снимок размещен на официальной странице американского офиса немецкой марки на Facebook.
Концептуальный вариант возрожденной «восьмерки» дебютировал прошлой весной. У этого автомобиля был карбоновый двухдверный кузов, лазерные фары головного света, 21-дюймовые колеса, цифровая приборная панель, кресла с карбоновым каркасом, а также селектор коробки передач и джойстик мультимедийной системы, сделанные из стекла Swarovski.
В начале текущего года в Сети были опубликованы шпионские изображения, на которых серийная «восьмерка» запечатлена без камуфляжа. После этого марка показала официальные снимки автомобиля, правда, все же скрытого камуфляжной пленкой.
Как сообщалось ранее, в семейство 8 серии войдут версии с кузовами купе и кабриолет, а также четырехдверный вариант. Появится и «заряженная» модификация модели, которую оснастят 600-сильным твин-турбо мотором V8 объемом четыре литра.
Ожидается, что на предстоящем моторшоу в Женеве BMW продемонстрирует предсерийный вариант четырехдверной машины. Товарную «восьмерку» покажут до конца 2018 года.
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