В сети появились первые фото Volvo S60 без камуфляжа

Шведские СМИ запустили в сеть интернет серию снимков автоновинки — Volvo S60. Фото было сделано фотошпионами на автозаводе в городе Торсланд.

Обсуждаемая автомодель выполнена в духе современной линейки, в том числе и Volvo S90. К собранной на платформе SPA автоновинке в оснащение предложена целая линейка бензиновых (T5 и T6) и дизельных (D3 и D4) моторов.

Также стало известно, что автопроизводитель строит планы на поставку автомобилей указанной модификации с гибридными силовыми установками. На этом поприще будет реализовано как минимум две модификации.

По некоторым данным машина выйдет уже в начале осени текущего года. Производить автоновинку от шведского автобренда будут в Соединенных Штатах. Автомодель прежде всего попадет на Североамериканский авторынок.

О будущих поставках в Европу, а также в Российскую Федерацию, пока что информации не поступало.

Также нет информации и об ориентировочной стоимости автоновинки.