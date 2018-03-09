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В сети появились первые фото Volvo S60 без камуфляжа
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В сети появились первые фото Volvo S60 без камуфляжа 

Car.ru 9 марта 2018
Фото: Car.ru
Шведские СМИ запустили в сеть интернет серию снимков автоновинки — Volvo S60. Фото было сделано фотошпионами на автозаводе в городе Торсланд.
Обсуждаемая автомодель выполнена в духе современной линейки, в том числе и Volvo S90. К собранной на платформе SPA автоновинке в оснащение предложена целая линейка бензиновых (T5 и T6) и дизельных (D3 и D4) моторов.
Также стало известно, что автопроизводитель строит планы на поставку автомобилей указанной модификации с гибридными силовыми установками. На этом поприще будет реализовано как минимум две модификации.
По некоторым данным машина выйдет уже в начале осени текущего года. Производить автоновинку от шведского автобренда будут в Соединенных Штатах. Автомодель прежде всего попадет на Североамериканский авторынок.
О будущих поставках в Европу, а также в Российскую Федерацию, пока что информации не поступало.
Также нет информации и об ориентировочной стоимости автоновинки.
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