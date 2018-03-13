Володин: Ответственность за покушение на Скрипаля лежит на Британии 

Глава нижней палаты парламента прокомментировал заявление Мэй о том, что Россия с большой долей вероятности причастна к инциденту со Скрипалем и его дочерью Юлией. Она сообщила, что отравление произошло боевым нервно-паралитическим веществом такого типа, который производится в России.
— Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй очень неумело делает попытки отвести подозрения от британской стороны, — сказал Вячеслав Володин журналистам.
Он посоветовал коллегам из британского парламента не идти по этому пути, «потому что вся ответственность за ситуацию, которая сложилась с гражданами России, покинувшими нашу страну, лежит на Британии».
Глава нижней палаты отметил, что истории и с Александром Литвиненко, и с Борисом Березовским это подтверждают. Как только со стороны граждан РФ возникли попытки вернуться на родину, «с ними стали происходить несчастные случаи», отметил Володин.
— Парламенту Великобритании следовало бы разобраться и спросить с Терезы Мэй за эту ситуацию со всей строгостью, — резюмировал он. — Явно совершенно, что к этому причастны органы власти, спецслужбы Великобритании, потому что Россия не только не имеет к этому отношения, но, анализируя эту ситуацию со всех сторон, просто по определению никак не заинтересована в том, чтобы такое происходило.
Вячеслав Володин также не исключил, что Госдума подготовит специальное заявление в связи с обвинениями Великобритании в адрес России по делу экс-полковника ГРУ.
Британская пресса, кроме того, сообщила о том, что в связи с делом Скрипаля Великобритания может ввести меры против ряда российских СМИ — в частности, RT. Одной из мер может стать лишение лицензии на работу в стране.
Если в Великобритании на это пойдут, то Москва даст зеркальный ответ в отношении британских СМИ, считает Володин.
— Если по этому пути представители власти Великобритании пойдут, то, конечно, мы будем продумывать зеркальные ответы. И однозначно сделаем это, — сказал он.