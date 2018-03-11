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В Сети опубликованы 45 минут геймплея Immortal: Unchained
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В Сети опубликованы 45 минут геймплея Immortal: Unchained 

GameGuru 11 марта 2018
Фото: GameGuru
Сеть обзавелась 45-и минутной демонстрацией игрового процесса Immortal: Unchained.
События игры разворачиваются в сеттинге далекого будущего, где произошло нечто, что привело к крушению мира. Главный герой — воин, который задался целью положить конец катаклизму.
Геймплей нарочито заставляет игрока сохранять подвижность в бою, а также выверять каждое движение в сторону оппонента. В целом, это все напоминает Dark Souls, только с пушкой на перевес.
Сам проект, как видно из видеоролика, представляет из себя боевик с RPG элементами. Разрабатывается студией Toadman Interactive для платформ PS4, Xbox One и PC.
Игра находится в стадии альфа-тестирования, однако выход запланирован уже на этот год.
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