Зарубежные компании заинтересовались российскими коллиматорами и оптическими прицелами

За четыре дня работы российской экспозиции на 45-й Международной отраслевой выставке охотничьего и спортивного оружия IWA & OutdoorClassics в Нюрнберге, было проведено более 50 встреч с представителями компаний из 26 стран, сообщили в оптическом холдинге «Швабе».

«Зарубежные партнеры проявили повышенный интерес к нашим коллиматорам и оптическим прицелам переменной кратности, а также к приборам наблюдения. Во время деловых встреч мы получили ряд перспективных предложений по закупке продукции», — заявил гендиректор холдинга Иван Ожгихин

В частности, на российском стенде впервые были продемонстрированы компактный и легкий бинокль БП 8х20, коллиматорный прицел TargetRing для дробовиков и прицельно-осветительный комплекс ЦЛН-2ММ.

Всего посетители могли увидеть около 50 изделий от четырех заводов «Швабе». За четыре дня мероприятие посетили около 50 тысяч специалистов из 120 государств.