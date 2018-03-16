Ещё
Зарубежные компании заинтересовались российскими коллиматорами и оптическими прицелами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зарубежные компании заинтересовались российскими коллиматорами и оптическими прицелами 

ТК «Звезда» 22 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Оптический холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех подвел итоги прошедшей в Германии выставки.
За четыре дня работы российской экспозиции на 45-й Международной отраслевой выставке охотничьего и спортивного оружия IWA & OutdoorClassics в Нюрнберге, было проведено более 50 встреч с представителями компаний из 26 стран, сообщили в оптическом холдинге «Швабе».
«Зарубежные партнеры проявили повышенный интерес к нашим коллиматорам и оптическим прицелам переменной кратности, а также к приборам наблюдения. Во время деловых встреч мы получили ряд перспективных предложений по закупке продукции», — заявил гендиректор холдинга Иван Ожгихин.
В частности, на российском стенде впервые были продемонстрированы компактный и легкий бинокль БП 8х20, коллиматорный прицел TargetRing для дробовиков и прицельно-осветительный комплекс ЦЛН-2ММ.
Всего посетители могли увидеть около 50 изделий от четырех заводов «Швабе». За четыре дня мероприятие посетили около 50 тысяч специалистов из 120 государств.
ТК «Звезда»: последние новости
Путин объяснил, почему ПРО США бессильны против российской ракеты Не надо пугать ядерную державу - МИД о заявлениях Лондона в адрес РФ по отравлению Скрипаля Экс-глава израильской спецслужбы назвал провокацией Британских спецслужб покушение на Скрипаля
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Антарктиде нашли мост и шоссе90
Тест: угадайте значение редких слов
Австралийка безжалостно пародирует фото звезд4
«Не только кокошник»: тест на знание народного костюма
Вас прослушивают: как узнать, безопасен ли телефон53
Видео
02:06
В Антарктиде нашли мост и шоссе
Места
00:43
Маленькая панда решила закусить лапой своей мамы
Безумный мир
01:19
По мотивам «Лары Крофт» сняли порнотриллер
Безумный мир
00:50
Ученые записали раскаты вулканического грома
Вещи
03:55
История самолета, который исчезал на 37 лет
Безумный мир
01:25
Демон атаковал машину и стал причиной ДТП
Безумный мир
10:10
Нетрезвая фурия перепутала 8 марта и День ВДВ
Безумный мир
06:17
Обнаруженные в Перу мумии принадлежат инопланетянам
Безумный мир В мире
04:05
В Бостоне сняли на видео гигантский НЛО
Безумный мир
01:38
Голая клиентка запрыгнула на стол в банке Томска
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение