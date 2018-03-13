В Америке хотят разморозить Уолта Диснея 

Компанию Disney знают практически всё, сейчас это является огромной корпорацией, производящей большое количество фильмов, а её основатель умер в 1966 году из-за рака лёгких, это было по официальной версии. Однако, не все склонны верить в смерть выдающегося художника и некоторые считают, что его поместили в состоянии криогенного сна, чтобы в дальнейшем разморозить. Стоит отметить, что первого человека заморозила через месяц, после смерти самого Диснея и именно поэтому ходит много легенд о том, что это может быть он, просто это не получило огласку в обществе, по просьбе самого основателя компании. Да и интересным фактом является то, что Уолт боялся смерти и мог пойти на этот шаг, дабы вернуться к жизни в том момент, когда медицина сделает возможным подобное. Саму же идею заморозки людей, учёные планируют ещё с 19 века, но до сих пор у учёных это не получилось. Возможно, что через несколько десятилетий это станет возможным. Сейчас некоторые богатые люди отдают большие деньги, чтобы получить надежду вернуться к жизни через некоторое время. Кто знает, может это и станет возможным, а пока это является только уделом фантастов и журналистов, которые публикуют интересные новости.