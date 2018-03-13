Неизвестный Михалков

13 марта Сергею Михалкову — 105 лет. Он прожил без малого век, но свыкнуться с тем, что его нет, невозможно до сих пор: он был и во времена молодости наших родителей, на его стихах росли и они, а затем и мы, а потом наши дети, теперь уже и внуки…

Михалков — одна из самых противоречивых фигур в отечественной поэзии и литературе. Иногда говорят: если бы такого человека не было, его надо было бы придумать. По отношению к Михалкову это полная ерунда! Его нельзя, просто невозможно было придумать, сочинить, вообразить. Его могло родить и сформировать только время — со всеми его экстремумами, генетика и клубок непростых взаимоотношений с окружающими, быстро меняющиеся реалии и обстоятельства места, времени и действия.

Его обожали и ненавидели, осуждали, но мечтали оказаться на его месте, им восхищались и бешено завидовали ему — такому простому и понятному в стихах, такому царственному и недосягаемому по положению в жизни, и такому глубокому на самом деле. Иногда, перечитывая его стихи, которые обладают уникальным свойством запоминаться с первого раза, поражаешься — как просто и ювелирно точно подобраны у него слова, как легко, точно упругие мячики, скачут они по строчкам, насколько нет в его стихах ничего лишнего. А обращаясь к его «взрослому» наследию, поразишься иному: он фантастически мудр и точен в определениях…

"Комсомольской правды", С 1933 года, вспоминал сам Михалков, он начал более-менее регулярно печататься в столичной прессе. «Мои стихи появлялись на страницах „Огонька“ и „Прожектора“, на газетных полосах »Известий" "Вечерней Москвы" , «За коммунистическое просвещение» — вспоминал он. А потом его зачислили на внештатную работу в отдел писем редакции «Известий». И, как говорится, пошло-поехало.

Кстати, Сергей Владимирович лично указывал дату начала своего большого творческого пути. После многочисленных отказов в публикации первой ему ответила положительно редакция журнала «На подъеме», выходившего в Ростове-на-Дону. Вот какими были первые (!) опубликованные в прессе стихи Михалкова:

Черный ветер гнет сухой ковыль,

Плачет иволгой и днем и ночью,

И рассказывают седую быль

Зеленеющие бугры и кочки.

Гнутся шпалы, опрокидываясь вдаль,

Убегая серыми столбами.

И когда мне ничего не жаль,

Кочки кажутся верблюжьими горбами.

Стихотворение называлось «Дорога». Опубликовав его, редакция прислала юному (15-летнему!) дарованию ответ: «Очень не восхищайтесь, учитесь работать и шлите нам свои стихи».

Для большинства из нас Сергей Владимирович Михалков ассоциируется в первую очередь, конечно же, со стихами для детей. Но сегодня, вспоминая его с благодарностью, мы предлагаем обратиться не к его стихам, а к его подхваченным кем-то выражениям и цитатам. Может быть, они откроют для вас нового, неизвестного Михалкова.

* Произведение нельзя сочинить. Оно должно родиться.

* Оглядываясь назад на пройденный мной полувековой творческий путь, я задаю себе вопрос: «Ради чего я живу? Что для меня важнее всего в моем

бытии?» И отвечаю: «Ощущение жизни. Ощущение того, что ты нужен людям».

* Когда мужчина небритый, я не могу понять, симпатичный он или нет.

* В конце концов, любой женщине присущи черты милиционера: сначала она говорил «Давайте не будем», а потом — «Следуйте за мной!»

* Я был женат! У меня есть опыт сопротивления.

* Что ни говори, а частная собственность отражается на психологии человека.

* Услужливый дурак опаснее врага.

* Любая способность может превратиться в дарование, если ее вовремя доброжелательно заметить, точно направить и разумно поддержать. Но направлять и поддерживать — это тоже талант, доступный не всем.

* Погода к осени дождливей, а люди к старости болтливей

* Я друзья, скажу вам сразу — эта книжка по заказу!