Алексей Глызин рассказал о любви к внуку

Эстрадный певец, актер и музыкант Алексей Глызин заявил, что внук Денис, родившийся в 2005 году, уже многому смог научить своего дедушку. Артист души не чает в мальчике и радостью проводит с ним время. Да и вообще в своем плотном графике звезда всегда находит возможность побыть с семьей.

Я стал больше следить за своей речью, не нервничать по пустякам. Глядя на Дениса, я почему-то этого не делаю, так как изо всех сил стараюсь соответствовать статусу дедушки. Это очень важно, когда в жизни есть такой ориентир,

рассказал Алексей Глызин в интервью «Собеседнику».

Он добавил, что старается очень часто звонить мальчику, так как чувствует большую потребность в общении с ним.

Дед я просто замечательный, очень веселый. Воспитываю внука без назиданий и всего остального. Я не читаю нравоучений ребенку, а, наоборот, показываю ему жизнь такой, какая она есть,

также отмечает певец.

Алексей Глызин учит внука водить машину, рассказывает об ошибках, которые нельзя совершать за рулем. Мальчик же с интересом слушает дедушку.

А всему остальному, я думаю, он научится сам, у него всё впереди! Денис — способный мальчик, отличник, очень разносторонний товарищ. Мне кажется, это прекрасно, что в моей жизни появился такой внук, который радует меня своими успехами. С ним интересно говорить обо всем, что происходит вокруг,

добавил артист.

Правда, говоря о внуке, он заметил, что сына любит не меньше. Более того, Алексей очень надеется, что его любви хватает всем членам семьи. Напомним, с июля 1992 года Алексей Глызин счастливо живет в браке с чемпионкой мира по художественной гимнастике Санией Валентиновной. У супругов есть двое детей — сыновья Алексей и Игорь. В апреле 2005 года Игорь подарил музыканту пока что единственного внука Дениса. Фото: Instagram / @alexey.glyzin