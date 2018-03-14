«Извинись, блин!»: главред «Эха Москвы» пообещал «мочить» депутата Слуцкого

«Я буду «мочить» Случкого, Леонида Эдуардовича, который мой хороший знакомец, с которым, извините, мы приятельствовали, за то, что он себе позволил после того, как его анонимно, сначала, обвинили в приставаниях, он позволил себе в Фейсбуке глумить над теми, кто считал себя его жертвами», — сказал Венедиктов во время интервью журналисту Юрию Дудю.

«Вот это… Если ты понял, что ты хотел хорошо, а оказывается, ты превратил человека в жертву, извинись, блин! Извинись публично и перед всеми, сразу же. Вместо этого, в своем Фейсбуке (а я человек не фейсбучный, мне прислали), я взбеленился так…», — эмоционально добавил он.

Юрий Дудь поинтересовался, когда, по мнению Венедиктова, Слуцкий может лишиться своего места в Госдуме , на что главред «Эха» дал неопределенный ответ.

«Я не знаю. Я думаю, что президент в курсе. Он не торопится, он вообще не торопливый. Насколько я знаю, он к женщинам относится с уважением», — заключил Алексей Венедиктов.

Напомним, в домогательствах депутата Госдумы Леонида Слуцкого обвинили журналистки телеканала «Дождь», а в конце февраля к ним присоединилась замглавреда международного русскоязычного телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе . Леонид Слуцкий обвинения отверг, выразил уверенность в том, что руководство Госдумы разберется в ситуации, и заметил, что считает всю историю попыткой сделать из него «русского Харви Вайнштейна ».

Как сообщал «Ридус», в том же интервью Венедиктов рассказал, почему вынужден перемещаться в сопровождении охраны.