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Беременная Хлои Кардашьян любит перекусить! Что ест звезда?
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Беременная Хлои Кардашьян любит перекусить! Что ест звезда? 

Peopletalk 14 марта 2018
Фото: Peopletalk
Хлои Кардашьян (33) сейчас на восьмом месяце беременности (по ее словам, они с Тристаном Томпсоном (27) ждут девочку), и, как ей кажется, с каждым днем ее аппетит только нарастает.
«В первые месяцы я ела как зверь, и мне это очень не нравилось, — признается Хлои. — Во втором триместре я смирилась с таким аппетитом и сейчас, в третьем, когда у меня уже восьмой месяц, даже и не пытаюсь себя контролировать».
Недавно Хлои вернулась из поездки в Японию, где она баловала себя местными деликатесами, включая не очень-то низкокалорийную лапшу.
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Но самое забавное — как признается Хлои, ей хочется сочетать несочетаемое! «Я чувствую, что хочу спагетти, и тут думаю, что в них можно добавить землянику и сливки, — делится Кардашьян. — Чувствую себя я прекрасно. У меня нет опухших ног, наверное, потому что я очень активная, но вот мои пищевые пристрастия меня иногда пугают».
«Недавно, я позавтракала блинчиками и подумала, неплохо бы еще перекусить сэндвичем с мороженым!» — смеется Хлои.
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Но, как уверяет ее диетолог Филипп Гоглия, в этом нет ничего страшного. «Нет повода для беспокойства, — делится врач. — Такое бывает у беременных. Я уверен, после родов Хлои быстро придет в форму».
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/beremennaya-hloi-kardashyan-lyubit-perekusit-chto-est-zvezda/
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