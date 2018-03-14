Илья Геркус: «Сделал бы квест для болельщиков — отсуди лучше Вилкова»

Президент «Локомотива» Илья Геркус остался доволен тем, как работал судья Михаил Вилков на матче его команды против «Спартака» (0:0) в рамках 21-го тура чемпионата России. Встреча прошла 4 марта при сильном снегопаде. Команды играли желтым мячом, который было плохо видно на заснеженном поле с красной разметкой.

Арбитр Вилков ошибочно не удалил Луиза Адриану

— Вам нравится, как вас судят?

— Российское судейство оно такое, какое есть. Принципиально лучше станет только в том случае, если в него инвестировать — привлекать технологии, молодежь, проводить больше сборов и занятий. То есть, реально работать. Ведь работа у арбитров действительно сложная. Простой пример.

— Давайте.

— Взять нашу игру со «Спартаком» — Михаил Вилков, на мой взгляд, замечательно отсудил. Представьте: вы бегаете легко одетый, в снегу, с трудом видя разметку, зрители кричат разные вещи. И арбитр пытается уследить за 20 людьми на поле, которые друг на друга всячески воздействуют. И у нег нет ни повторов, ни разных ракурсов, только наушник. Вот он носится 90 минут и смотрит — был гол или нет, была рука или нет. А ему, к примеру, говорят: а куда ты смотрел в том или ином эпизоде на 82-й минуте?

— То есть, Вилков молодец?

— Замечательная работа. Я бы, кстати, сделал квест для болельщиков — отсуди лучше Вилкова. В виде компьютерной игры — дать посмотреть несколько эпизодов в динамике, как если бы их видел судья. Без повторов, очень быстро. Интересно, поменяло бы это отношение к работе арбитров? В общем, отвечаю на ваш вопрос: судейские ошибки случаются не из-за предвзятости. Мы с предвзятостью не сталкиваемся. И ошибки объясняем естественными причинами. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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