Никита Горчаков, основатель itBoat: «Конкуренцию выдерживают только те, кто по-настоящему любят своё дело»

Никита Горчаков

Как полюбить яхты и превратить их в дело своей жизни

— Многие ребята, чья жизнь так или иначе связана с яхтами, обычно начинают свой рассказ с того, что уже с детства они были увлечены лодками. Но про себя ничего подобного рассказать не могу — в моём родном городе на Урале ширина самой большой речки не превышала (и не превышает сейчас) двадцати метров. Так что с яхтами я познакомился значительно позже — прежде всего благодаря своей профессиональной деятельности. Восемнадцать лет назад, когда я работал в рекламном агентстве и занимался интернет-проектами, мы делали сайт для человека, который одним из первых в России продавал яхты. Это был совсем другой мир, совсем другая, красивая жизнь — для простого паренька из глубинки особенно. В какой-то момент Олег (тот самый клиент) позвал меня к себе — работать в интересном проекте на Московском судостроительном заводе. Его владелец, известный предприниматель, запускал бизнес по постройке моторных яхт океанского класса (от 25 метров до 50 метров длиной). Для России 2002-2003 годов это был мегаамбициозный проект. Я, конечно же, согласился принять в нём участие и последующие несколько лет проработал именно там.

Потом мы делали Московский фестиваль яхт на Москве-реке. У Парка Горького мы каждый сезон строили и разбирали полноценную марину, которая вмещала почти сотню яхт, и устраивали огромный городской праздник (его посещали 40 000 человек каждый год). После этого в 2007-2008 году я ушёл в свободное плавание — открыл небольшую компанию, которая тоже была связана с лодками. Мы проводили всевозможные яхтенные мероприятия, парусные регаты, выставки, фестивали — в общем, выступали как event-агентство. Фото: из архива Никиты Фото: из архива Никиты Фото: из архива Никиты Я прошёл все этапы проведения мероприятий и в один прекрасный день решил, что больше не буду ничего организовывать. Все вершины, которые можно было достичь, я достиг. Мероприятия — это тяжёлый и, по сути, неблагодарный бизнес. Ты можешь несколько месяцев готовиться, привлекать людей, планировать, но потом произойдёт какой-нибудь форс-мажор, например погода испортится, и все усилия пойдут насмарку. И с этим ничего не поделаешь.

Кроме того, если мероприятие удаётся, его нельзя сохранить. Люди, которые там были, конечно, ничего не забудут, но как таковой истории не останется. Ни фотографии, ни видео, ни слова — ничто не способно передать те эмоции и ту особую магию, которая там царила. — В 2008 году мы проводили крутой чемпионат мира по водно-моторному спорту Class 1 — это как Гран-при «Формулы-1», но только на воде. Ради него мы перекрывали Химкинское водохранилище. По закону РФ перекрывать его больше чем на один час можно только в случае объявления войны, но нам это удалось. Перекрыли на полтора-два часа. Только представьте: огромные болиды 14 метров длиной соревновались друг с другом и носились со скоростью 300 километров в час. И всё это на Химкинском водохранилище. Через несколько лет совершенно естественным образом мы решили уйти в Интернет и создать портал itBoat — сайт обо всём, что связано с яхтами (сейчас мы запускаем его международную версию). Кроме того, у нас есть брокерская компания itBoat Boutique по продаже и аренде яхт.

Наши клиенты очень разные. Во-первых, есть посетители портала itBoat — их мы тоже считаем своими клиентами в плане потребления информации, которую мы размещаем на сайте. Это люди, неравнодушные к морю, яхтингу, дизайну яхт и парусному спорту. Мы стараемся профессионально освещать все темы — не как обыватели, а как инсайдеры, которые хорошо разбираются в этой области.

Во-вторых, есть люди, которые покупают яхты. Важный нюанс: в нашей стране, к сожалению, недоступны варианты для лизинга, финансирования, кредитов — всего, что так широко распространено в Европе. Там человек может купить яхту в кредит и спокойно путешествовать на ней по всему миру, выплачивая по 600 евро каждый месяц в течение десяти лет. У нас это невозможно. Именно поэтому клиентура совсем другая — это состоятельные люди, которые могут позволить себе такую покупку. Когда человек покупает лодку, у него уже полностью решён вопрос с дачей, квартирой и машинами. У него есть всё.

Всё, кроме лодки.

У нас нет клиентов, которые говорят: «Всё, я покупаю лодку, заверните», не интересуясь при этом, что у неё внутри. Все люди, которые достигают такого уровня благосостояния, очень умные, ведь они достигают его в нашей стране и в странах, в которых мы работаем (у нас есть клиенты из Украины, Азербайджана, Казахстана, Латвии), своим интеллектом и талантом. С ними интересно работать, даже в такую сферу, как яхтинг, они вникают глубоко и профессионально. Они изучают все аспекты — технические, юридические и организационные. — Если взять, например, горнолыжный спорт или сноуборд, вы же не будете говорить, что эти виды спорта доступны только супербогатым людям. Нет. Однако если посчитать стоимость поездки на горнолыжный курорт, аренду оборудования и ski-pass и стоимость поездки на парусную регату, то цифры, которые вы получите, будут вполне сопоставимы. Так что яхта уже давно не элемент роскоши. Если есть желание и интерес, это может быть доступно каждому. Все проекты по покупке и постройке лодок очень детальные и сложные. Договоры, спецификации и разные сопутствующие документы могут быть объёмом в сотни страниц. Когда яхта строится, особенно если это не серийное судно, а специальный, кастомный проект, мы ведём практически еженедельные коммуникации с клиентом и верфью. Мы вникаем во все детали. Это очень важно, ведь на нас как на профессионалах, сопровождающих процесс, лежит вся ответственность.

У нас нет своей верфи, но мы сотрудничаем с верфями в Европе — Голландии, Швеции, Финляндии и Италии, — которые строят лодки на заказ. Яхтенная индустрия, в отличие от той же автомобильной, сильно сегментирована. Например, в яхтах есть такое понятие, как «размер» — машина не может быть длиной 20 метров, иначе это уже будет автобус и совсем другой рынок, а у лодки размер может отличаться в десятки раз. Суда длиной десять метров и сто метров — это тоже яхты, и служат они в принципе одной и той же цели — отдыху на воде. Причём и то, и другое судно может быть рассчитано всего на 12 пассажиров.

Мы занимаемся как серийными лодками, так и яхтами на заказ. Серийная лодка — это определённая модель, которая изготавливается партиями (большая партия — свыше десяти корпусов лодки). Вариации при заказе могут быть незначительными, например цвет обивки мебели, окраска корпуса или элементы навигационного оборудования. В любом случае набор опций здесь, как правило, ограничен. С индивидуальными проектами, когда лодка строится полностью заказ, дела обстоят иначе. Внешний вид, интерьер, планировка, оснащение — всё может меняться и никаких ограничений, кроме фантазии владельца и его бюджета, здесь нет.

И если на изготовление серийной лодки обычно уходит от трёх до шести месяцев, то на заказ лодка строится минимум полтора года, а иногда и два-три года. Это огромный проект, в который вовлечены сотни людей и десятки разных организаций — от дизайнеров по экстерьеру и интерьеру до конструкторского бюро и технических экспертов — сюрвейеров. Последние наблюдают за процессом строительства и подтверждают, что судно соответствует всем необходимым требованиям. А мы в этом случае выступаем менеджером проекта со стороны заказчика.

У нас каждый заказ необычный и нестандартный. Один из недавних (тот, что запомнился) — это исследовательское судно, которое мы построили на голландской верфи. Фактически это комфортная яхта, предназначенная для суровых северных условий. Например, она может ходить во льдах. Её владелец — фанат российского Севера (Белого, Баренцева морей, Северного морского пути) и рыбалки. Например, на лодке установлен профессиональный рыболовный сонар, он может обнаружить небольшую стаю рыб на расстоянии до десяти километров. Эту яхту мы строили два года. Мы строили и очень быстрые лодки, которые идут под 200 километров в час и фактически летают над водой.

В чём заключается главный секрет успеха

Да, трудности и кризисные ситуации бывают, но я сторонник того, что всё преодолимо — можно сесть и устроить мозговой штурм с коллегами или посоветоваться со старшими товарищами. Никогда нельзя сдаваться. Так или иначе, можно решить любую ситуацию. Трудности — это часть нашей работы, и, как мне кажется, мы умеем с ними справляться. Кроме этого, я считаю, нужно быть открытым и уметь смотреть правде в глаза. Как сказал один умный человек, яхтсмен, которого мы встретили в одном из яхтенных путешествий на Волге: «На реке плохих людей нет». То же самое можно сказать и про море. Люди, которых мы встречали в путешествиях, открытые — они всегда готовы узнавать что-то новое или прийти на помощь. Если на воде кто-то терпит бедствие, нужно всё бросить и спасать, такой закон. Эти же принципы транслируются и на отношения с партнёрами и коллегами по бизнесу. Мир маленький и тесный. Даже люди, которые могут считать нас своими конкурентами, вряд ли скажут о нас что-то плохое, ведь мы всегда открыты к общению и готовы искать компромиссы.

В нашу компанию мы бы, наверное, не взяли человека равнодушного. Если глаза не горят, если не прёт, зачем тогда этим заниматься? Ради денег? Просто зарабатывать деньги не интересно. Конкуренцию выдерживают профессионалы, которые относятся к своему делу с большой любовью, — это помогает им преодолевать трудности. Сейчас нельзя заниматься бизнесом и быть в нём успешным, если ты не любишь то, чем занимаешься. Я имею в виду не просто локальную успешность, а успех на международном рынке. Границы конкуренции стираются — нет такого, что сейчас мы работаем только в Москве или России. Нет, мы конкурируем со всем миром. И чтобы быть успешным, быть среди первых, нужно любить своё дело. — И конечно, нужно быть профессионалом. Да, невозможно знать всё, но нужно знать достаточно, чтобы чувствовать себя уверенно в общении с клиентами, а также постоянно учиться чему-то новому. При этом важно уметь вовремя признать, что ты чего-то не знаешь, и обратиться за советом или помощью к коллегам, если речь идёт о какой-то узкоспециализированной вещи, например таможенном законодательстве той или иной страны. Невозможно работать с дилетантами, особенно в нашем бизнесе, где цена ошибки очень высока.

Путешествия — это самое классное вложение денег. И это гораздо лучше, как мне кажется, чем покупка каких-то вещей или предметов роскоши. Машины, дома, квартиры — этим необязательно владеть, всё можно взять в аренду (я, например, недавно продал свою машину, так как практически на ней не ездил, и по городу теперь передвигаюсь только на «Яндекс. Такси» и Uber).

Каждый город, каждая страна уникальны, и чем больше ты путешествуешь, тем шире открываются твои глаза и тем богаче ты становишься в плане эмоций и знаний. Ты понимаешь, как живёт мир, по каким законам. И эти впечатления можно потом применить во всех сферах жизни. Неважно, занимаешься ты яхтами или, скажем, копаешь песчаные карьеры, — внутреннее развитие происходит за счёт путешествий и общения с новыми интересными людьми. Ну и конечно, яхтинг в целом и парусный спорт в частности — это один из лучших способов познакомиться и хорошо узнать человека. — Когда ты идёшь под парусом, между людьми возникает особое братство, особое общение. И неважно, сколько кому лет, кто каких взглядов придерживается, — все границы стираются. И это бесценно. Статьи по теме Яхтинг — это не богачи, катающие моделей на катере, и не мужики в тельняшках. Это крутой способ иначе посмотреть на мир Необычное и крутое: что такое тренировка на спортивной яхте

Запись «Никита Горчаков, основатель itBoat: „Конкуренцию выдерживают только те, кто по-настоящему любят своё дело“» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.