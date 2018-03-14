Аппараты для проверки техпаспортов установлены в Дагестане

Аппараты для проверки техпаспортов установлены в ДагестанеБюджетное учреждение «Дагтехкадастр» запустило устройство, которое может определить является ли технический паспорт оригинальным.

Теперь на техпаспорт на недвижимость «Дагтехкадастра» будет наложен QR-код, благодаря которому при проверке документа оборудованием, считывающим QR-код, можно узнать дату и место создания документа.

«Нами многократно ранее говорилось, что в последнее время активизировались различные мошенники, пытающиеся нажиться на наших клиентах. Участились случаи подделки документов под брендом Дагтехкадастра. Для того чтобы обезопасить граждан от мошеннических действий, мы вынуждены применять различные способы по защите нашей продукции от подделок с использованием новых технологий. Оснащение QR-кодами — это еще один инструмент, позволяющий нашим заказчикам проверить, правомочны ли данные документы», — рассказал директор ГБУ РД «Дагтехкадастр» Шамиль Алиев

Аппарат был запущен 1 марта 2018 года и уже используется в работе.