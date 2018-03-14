Роман Котов: Все проблемы — это лишь возможности

Сегодня мы беседуем с предпринимателем, инвестором, Романом Котовым, который начал свой бизнес еще в 16 лет с торговли вареной кукурузы из бидона у ЖД станции в ЗАО города Москвы, а затем создал финансовую компанию с сетью из 28 офисов по России. Сейчас Роман владеет инвестиционной группой, которая инвестирует в стартапы и открыла сеть бизнес-инкубаторов, в том числе самый высокий в России и Европе в ММДЦ «Москва-Сити» на 64 этаже.

ВП: Роман расскажи нашим читателям, как ты пришёл к тому, чтобы заниматься предпринимательством?

Р. К. : С детства я был достаточно активным целеустремленным ребенком, и восхищался людьми, которое строят компании, создают рабочие места, делают капиталы и производят всё, что нас окружает вокруг. Я пробовал разные виды деятельности от торговли пирожками до производства 3D-принтеров. В итоге меня просто вдохновляет что либо предпринимать для улучшения жизни людей вокруг.

ВП: Как ты заработал первоначальный капитал?

Р. К. : Первый мииллион был заработан на нескольких палатках с соками и продуктами, плюс к которой мы открыли еще пекарню, в которой делали пирожки и поставляли в свои палатки. Мне было тогда лет 20 где-то.

ВП: Какой был твой первый бизнес?

Р. К. : Как раз это и был первый бизнес в более менее понятном смысле этого слова. Торговалю кукурузой из бидона сложно назвать бинесом) А вот палакти с продуктами тогда могли приносить в месяц больше чем сейчас недвижимость стоимостью сотню миллионов рублей.

ВП: Были неудачи в бизнесе при которых посещала мысль, что «всё»…

Р. К. : Конечно, раз 10-15 было такое. Это обычный путь предпринимателя. Это риск и управлением рисками. Всегда есть один из исходов когда ты можешь углубиться в ее взвешивание и решить « что вот это конец», но мой совет, что не надо фокусироваться на худшем, а действовать смелее и сделать всё возможное чтобы было лучше.

ВП: Были неудачи в бизнесе?

Р. К. : Постоянно. 90% того что предпринимаем с командой не получается. Но достаточно и 10% успешных проектов, чтобы быть в числе успешных предпринимателей.

ВП: В данный момент какие у тебя виды бизнеса?

Р. К. : На данный момент у нас небольшая сеть бизнес-клубов и арендный бизнес, мы продвигаем франшизу, инвестировали в стартап интернет-магазин, создали свой инвестиционный фонд, а также сейчас активно хотим вывести на рынок продукт по помощи предпринимателям в привлечении финансирования от частных инвесторов, а инвесторам соответственно предлагать только качественные и проверенные проекты.

ВП: Как ты относишься к такому тренду как криптовалюты?

Р. К. : Я лично инвестирую в криптовалюты часть капитала, но сказать, что всем надо бежать и вкладывать в них деньги я не могу. Тут надо четко понимать, что это помимом свервысокого дохода еще и сверхвысокий риск, который вы разумно должны принимать на себя. За криптовалютами скорее всего большое будущее, хотя бы только потому что блокчейн технологии, которые они несут с собой крайне перспективны на мой вгляд.

ВП: Как падение курса в начале 2018 года, самой известной криптовалюты bitcoin (а за ней и другие криптовалюты — прим. ред.), сказалось на дальнейшем желании инвестировать в данную область?

Р. К. : Это обычная ситуация. Что-то растет, что-то падает. Это экономика и так было и будет всегда. Мы инвестируем на долгий срок по стратегии «buy and gold» («купил и держи») поэтому о временных падениях и просадках не переживаем. Спим спокойно.

ВП: Стоит ли сейчас инвестировать в криптовалюты?

Р. К. : Начнем с того, что точно стоит инвестировать. Без этого инструмента вы никогда не создадите себе активы и пассивный доход, который может сделать вас более свободным и счастливым. А вот про криптовалюты, как я и сказал выше, каждый должен принимать решение сам — мой совет: инвестируйте 10% от своего инвестиицонного капитала в ТОП-10 монет и на срок от 3 лет. Считаю это оптимальной стратегией для новчиков.

ВП: На твой взгляд в какие и почему?

Р. К. : ТОП-10 криптовалют на мой взгляд стоит рассматривать. Почему объяснять долго, просто это логично и разумно. Даже не вдаваясь в серьезную аналитику и раздумья.

ВП: Какие есть подводные камни в работе с криптовалютами?

Р. К. : Как и во всем есть свои риски — потерять средства, сделать неверное решение. Вы просто должны осознанно брать на себя этот риск и действовать. Вложили 10% средств и забыли. Просто знаете, что часть портфеля у вас в криптовалюте.

ВП: Расскажи о своём бизнесе, который не связан с криптовалютами?

Р. К. : Основной бизнес сейчас это привлечение инвестиций в проекты, в том числе наши стартапы, плюс помогаем другим. Занимаемся мы этим по всему миру. Сами постоянно живем в разных странам, я то в Испании, то в Таиланде. Иногда в Россию прилетаю родителей навестить.

ВП: И получаешься управлять удалённо?

Р. К. : Да, получается. Есть команда, которая помогает в этом.

ВП: С какими проблемами сталкиваешься?

Р. К. : Все проблемы — это лишь возможности. Надо просто их решать и всё. Как говорится, проблемы нам даются только те, которые мы можем решить и с помощью которых мы становимся сильнее и умнее.

ВП: Может расскажешь начинающим предпринимателям, какие сервисы помогают в управлении бизнесом?

Р. К. : 90% своих задач я делаю в телефоне. Там и СРМ, и телефония, и мессенджеры, и планировщики, и видео совещания, и задачи коллективные. Да всё почти там.

ВП: Какие дальнейшие планы в развитии бизнеса. Может видешь новые направления для работы?

Р. К. : Направлений всегда много, но выбирать надо то, которое вам больше по душе, в котором есть стремление разобраться и вы готовы долго и упорно работать. Потому что сложности и проблемы неизбежны и если дело вам не совсем по душе, то вы сливаетесь и сдаетесь раньше времени. Пробуйте. Тестируйте. Найдете своё дело и всё получится.

ВП: И вопрос на последок: наёмный труд или предпринимательство?

Р. К. : Все люди разные. Нет 100% ответа для всех 7 млрд на планете. Кто-то принесет больше всего пользы людям на месте наемного сотрудника и будет счастлив от этого, а кто-то прирожден быть предпринимателем, брать риски, трудиться в неизвестности. Просто попробуйте оба варианта и сами поймете, что вам по душе. Вот это и делайте.