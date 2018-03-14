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КАМАЗ продолжает отказываться от импортных комплектующих
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КАМАЗ продолжает отказываться от импортных комплектующих 

Daily-Motor 14 марта 2018
Фото: Daily-Motor
Представители компании КАМАЗ сообщили о том, что у них стартовал очередной этап замещения импортных комплектующих. На конвейер производственных площадок вышли кабины нового модельного ряда, в которых все компоненты будут исключительно отечественного производства.
Помимо того, что такое решение увеличивает степень локализации, это даёт возможность значительно удешевить процесс производства автомобилей. В частности, в новых кабинах будут установлены российские козырьки от солнца, кожухи для отопления, а также надоконные полки. Более того, своим качеством отечественные детали не уступают зарубежным.
Согласно представленным кампанией данным, в этом году автогигант собирается выпустить более десяти тысяч машин из нового модельного ряда. Напомним, что первые грузовики бренда с отечественными алюминиевыми топливными баками должны появиться на наших дорогах всего через год.
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