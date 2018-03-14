КАМАЗ продолжает отказываться от импортных комплектующих

Представители компании КАМАЗ сообщили о том, что у них стартовал очередной этап замещения импортных комплектующих. На конвейер производственных площадок вышли кабины нового модельного ряда, в которых все компоненты будут исключительно отечественного производства.

Помимо того, что такое решение увеличивает степень локализации, это даёт возможность значительно удешевить процесс производства автомобилей. В частности, в новых кабинах будут установлены российские козырьки от солнца, кожухи для отопления, а также надоконные полки. Более того, своим качеством отечественные детали не уступают зарубежным.

Согласно представленным кампанией данным, в этом году автогигант собирается выпустить более десяти тысяч машин из нового модельного ряда. Напомним, что первые грузовики бренда с отечественными алюминиевыми топливными баками должны появиться на наших дорогах всего через год.