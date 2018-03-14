Призвание — Родину кормить. Основатель крупнейшего колхоза отмечает юбилей

По профессии — изобретатель

Детство Александра Шумского пришлось на годы Великой Отечественной войны. Но ярче всего он запомнил послевоенный голод. По соседству умирали люди. Малыши ходили худые, измождённые, с большими рахитичными животами. На ребёнка по карточке выдавали 350 граммов хлеба. Тем и выживали.

Как знать, не потому ли всю свою сознательную жизнь Александр Алексеевич посвятил сельскому хозяйству, которое кормит родную страну? Как бы то ни было, иного пути он для себя не хотел, и если бы снова пришлось выбирать, опять бы пошёл на механический факультет сельхозинститута.

Емельян Ступин, «АиФ — СК»: Александр Алексеевич, многие руководители успешных сельхозпредприятий края, как и вы, по образованию инженеры-механики. Чем это объяснить?

Александр Шумский: Наш преподаватель по физике в институте говорил: «Что такое инженер? Это изобретатель». Мехфак заставляет людей шевелить мозгами. Это самый тяжёлый факультет в аграрном вузе. Приходится много чертить, разбираться в деталях.

— Как получилось, что вы приняли колхоз «Казьминский» в своё время с долгами и сделали из него передовое хозяйство, опыт которого взяла на вооружение вся страна?

— До 1977 года в колхозе было несколько многоотраслевых бригад. У каждой была своя бухгалтерия, парк техники. Мы эту систему производства полностью изменили. Укрупнили севообороты и создали специализированные механизированные отряды, внедрили новую систему оплаты труда. Всё вместе это позволило значительно сократить количество техники, управленческого персонала и повысить эффективность производства. Мы подняли не один, а четыре колхоза. К нам присоединились один ставропольский колхоз, «Заветы Ильича», и два краснодарских — «Гранит» и «Красное знамя». Сначала брали у них землю в аренду, а потом взяли их со всеми социальными обязательствами перед колхозниками и пенсионерами. Время было такое: каждый выживал как мог. Многие не справлялись. Мы им помогали, вкладывались, восстанавливали и довели до своего уровня развития.

— В 1981 году вам присвоили звание Героя Социалистического Труда. Что именно оценили этой наградой в руководстве края?

— Колхоз сделал серьёзный рывок в производительности труда. В девятой пятилетке мы дали продукции в полтора раза больше, чем в восьмой, а в десятой — ещё на столько же подросли. В одиннадцатой пятилетке колхоз увеличил объёмы производства еще на 60% больше, невзирая на нарушения в чередовании сельхозкультур, которые были неизбежны при укрупнении севооборотов. Мы выигрывали за счёт более хорошей подготовки почвы. И в животноводстве был рост надоев.

Я думаю, звание мне дали именно за то, что наши принципы работы дали толчок развитию сельского хозяйства не только в нашем колхозе. У нас на обучении перебывали почти все руководители хозяйств, главные специалисты, начальники сельхозуправлений, секретари райкомов Ставрополья.

А потом к нам поехали перенимать опыт делегации краёв и областей со всей страны. Когда я стал депутатом СССР, меня уже многие знали в России.

На кону страна и ящик коньяка

— Вы работали и жили во времена Михаила Горбачёва. Ему лично вы сообщили, что отказываетесь бросить «Казьминский» ради более высокой должности. Какое у вас о нём сложилось мнение?

— Я думаю, он был хуже врага народа — разрушил такую страну. Я был депутатом ВС СССР в 1984-1989 годах, а потом депутатом РСФСР в 1990-1993 годах, пока товарищ Ельцин не приказал расстрелять Верховный Совет. Самое интересное, что мы съездом его избрали на должность президента России, а он так «отблагодарил».

Я часто ездил в Москву, общался с членами ЦК Компартии. Когда мы обсуждали, что происходит в стране, многие догадывались, чем это кончится. Один товарищ, который знал Горбачёва близко, поспорил с кем-то на ящик коньяка, что Михаил Сергеевич развалит всё, что можно развалить. И, конечно, выиграл пари.

— Что вы ощущали, когда на ваших глазах распадалась страна?

— Было больно и обидно. Я был противником насильственного разрушения колхозов и совхозов. Зачем? Хочешь быть фермером? В России брошенных земель и тогда было много. Бери и паши. А там, где хозяйства работали нормально, не надо было их губить. Кто-то же в переходный период должен был кормить народ? Банкротства привели к полному разрушению хозяйств. Вывезли на металлолом и технику, и оборудование. Животных сдали на мясо.

— Сейчас ситуация в стране и в сельском хозяйстве изменилась. Как вы считаете, в правильном направлении мы идём? Что ещё можно сделать, чтобы совершить прорыв?

— Надо наладить государственные закупки произведённой продукции. Нужен госзаказ, как в развитых западных странах, на которые мы равняемся. И должно быть планирование. Без него в такой огромной стране работать в сельском хозяйстве очень сложно. Важно знать, что у тебя купят продукцию, которую ты вырастишь. И не перекупщики, а государственные структуры.

А что касается политической ситуации в стране и мире, то я рад, что наше руководство разворошило гнездо скорпионов, которое выступает против России на всех уровнях. Сегодня мы стали жить намного лучше, чем 10-15 лет назад. Кто хочет работать, тот зарабатывает, и неплохо. Как в песне поётся: «Жила бы страна родная, и нету других забот». После выборов руководству России я бы пожелал больше внимания обратить на село, чтобы мы выращивали и потребляли натуральные продукты, а не суррогаты.

— От нашей редакции позвольте поздравить вас с юбилеем и пожелать здоровья, хорошего настроения и чтобы все ваши пожелания сбылись!

Поздравляем!

Председатель СПК колхоз-племзавод «Казьминский» Сергей Шумский:

— Мы гордимся тем, что продолжаем традиции, заложенные моим отцом в начале 70-х годов. На этом фундаменте уже почти полвека строится успех нашего сельхозпредприятия. Нам удалось не только сохранить коллективную собственность, но и добиться достойных результатов. Хозяйство по сей день главной целью ставит благосостояние людей. От имени коллектива колхоза сердечно поздравляю родного юбиляра и желаю ему долгих лет жизни, крепкого здоровья и бодрости духа!

Депутат Думы края Юрий Белый:

— Знаю Александра Алексеевича уже много лет. Это вдумчивый, ответственный, порядочный человек. Великолепный организатор сельхозпроизводства, он воспитал целую плеяду талантливейших специалистов. Создал эффективное, многоотраслевое предприятие. Многое из того, что опробовали в «Казьминском», сейчас прописано на полях Ставрополья и России. Я искренне поздравляю его с юбилеем и желаю доброго здоровья, крепости духа и долгих лет плодотворной работы!

Министр сельского хозяйства края Владимир Ситников:

— Нас уже не удивляют урожаи в 80 ц/га и валовые сборы свыше 10 млн тонн. Столь высоко поднять планку мы смогли благодаря таким хозяйствам-новаторам, как колхоз-племзавод «Казьминский». Под управлением Александра Шумского предприятие сделало огромный рывок вперёд и до сих пор лидирует по многим показателям как в растениеводстве, так и в животноводстве, что нынче дорогого стоит. Уважаемый Александр Алексеевич! От души поздравляю вас и желаю крепкого здоровья, долголетия и новых успехов на благо родного края и его жителей!

Председатель колхоза «Терновский», депутат Думы края Иван Богачёв:

— Мы с Александром Шумским, можно сказать, патриархи в сельском хозяйстве, и оба прекрасно знаем, сколько труда стоит за крупными производственными успехами. Дело Александра Алексеевича достойно продолжают его сын и внуки, обеспечивая преемственность поколений. Имениннику — мои искренние поздравления и пожелания недюжинного здоровья, сил для новых свершений и внимания со стороны близких! Так держать, дорогой товарищ!

Председатель СПК колхоза им. Ворошилова Сергей Таранов:

— Новации, которые в своё время испытывал в своём колхозе Александр Алексеевич, многие хозяйства края взяли на вооружение, и мы не исключение. Его принципы управления производством и сейчас востребованы в сельском хозяйстве. И главное в опыте Шумских — это их бережное и уважительное отношение к труженикам. Я поздравляю Александра Алексеевича с юбилеем и желаю здоровья, мира и благоденствия!