Мечта о хорошей жизни

Многие россияне хотят перемен: постепенно возникает гражданское общество, которое хочет иметь право голоса в дискуссиях о будущем. Однако президент Путин, по всей видимости, будет все же переизбран на новый срок.

Коттеджный поселок Бремен расположен недалеко от Москвы. Перед красно-белым шлагбаумом стоят фигуры бременских музыкантов, а за ними — несколько маленьких елочек, первые посадки в поселке таунхаусов.

Людмила и Владислав купили здесь дом. Есть еще и другие «европейские» поселки, например, Кембридж или Довиль. Почему люди хотят здесь жить?

«Мы очень любим все европейское, — говорит Людмила, — комфорт, безопасность». Обоим — немного за 40, они — представители верхней прослойки среднего класса, занимаются дизайном помещений. Для своего дома они выбрали тосканский и скандинавский стили.

Мимо проходят соседи — Юрий и Ольга. И для них Европа означает качество жизни. Если спросить о европейских ценностях, Владислав и Юрий придерживаются одного мнения: свобода — довольно деликатное дело, если ее слишком много, она может навредить обществу.

Насколько важна свобода?

Действительно, российское общество изучения потребления выяснило, что свобода для многих россиян — не самое главное. Она находится на седьмом месте, а у немцев — на втором, если спросить их о ценностях.

Ольга и Людмила сосредоточенно молчат. Для них при мысли о Европе важны только сушеная лаванда и тосканская плитка?

На улице, на продуваемой ветром дорожке, посыпанной щебнем, перед таунхаусами Людмила внезапно становится очень прямолинейной: «Здесь не все разрешено говорить. И если мы и пойдем на выборы, наш голос не будет иметь веса!» У обеих женщин Европа ассоциируется с гражданскими правами. Относительного благосостояния, за которое они благодарны Путину, для них более не достаточно.

Страх перед изменениями?

Согласно данным исследования РАН, 42% россиян хотят перемен. Вместе с тем, многие и боятся их. Потому что изменения, к которым при Борисе Ельцине привел распад СССР, были болезненным опытом. Свобода для многих означает еще и хаос.

Борис Ельцин строго смотрит сверху вниз: белый мрамор, узкая высокая стела, на самом верху — аккуратная голова первого президента Российской Федерации. Мраморный Ельцин стоит в родном городе Екатеринбурге. За ним начинается лестница, ведущая наверх, в фойе Ельцин-центра , суперсовременного музея в городе-миллионнике на Урале.

Свобода — больше не общий идеал

Мультимедийные инсталляции до самого потолка. Исторические фильмы, проецируемые на стены. Собственный «зал свободы» — это империя Марины. Она — историк, проводит экскурсии по музею. «Во времена Ельцина российское общество еще имело общий идеал, а именно — свободу, — говорит Марина. — Сегодня этого уже нет».

Во время нашей беседы она сидит на скамье рядом с фигурой Ельцина. Сейчас Путин — «основоположник». В глазах Марины он занял место объединяющей идеи: «Люди с совершенно разными ценностями выбирают Путина, это нужно понять!»

Просто дайте нам работать!

Повсюду пахнет деревом. Крохотный лобзик выпиливает из сибирской березы оправу для очков. В старом офисном здании в сибирском Красноярске царит атмосфера берлинского стартапа: хипстерские бороды, дизайнерские очки. Снаружи идет снег. Артем и Федя — предприниматели, потому что они хотели стать независимыми. Политика их совсем не интересует. «Мы — за людей, которые что-то делают, а не только трещат о политике», — говорит Федя. Скулить и ждать, пока кто-то решит проблемы — вот ошибка России. Кто правит — совсем не так важно.

Молодым людям удалось вывести свою продукцию на международный рынок.

Он ездят на выставки в Италию, Францию или Германию. Даже государство поддерживает их выставочные стенды. «Да, здесь не обо всем можно говорить. Если ты хочешь совершить каминг-аут, рассказать, что ты гей, тебе нужно ехать в Германию». Но Артем не считает это слишком большим недостатком, ведь его это не касается.

Пока что обоим хватает свободы заниматься бизнесом, они сами никогда не сталкивались с ограничениями. «Для коррупции или сложностей с властями мы еще слишком малы», — говорит Федя. Они мечтают об успехе в бизнесе, о парусной яхте, о семье. Оба много путешествовали по Европе и чувствуют себя частью молодого модного сообщества. Это ощущение жизни они не позволят у себя отобрать.

Вероятно, большинству россиян политика Путина дает все же больше преимуществ, чем недостатков. Но, похоже, претензии растут. Завоевание Крыма, новое самопозиционирование за рубежом и скромное благосостояние не могут больше скрывать, что есть желание перемен. С Путиным или без него.