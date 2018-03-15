Лица жителей города Нью-Йорка на красочных фото

Мое увлечение стрит-фотографией очень сильно добавило интереса к прогулкам и поездкам по городу. Мне начало казаться, что в некоторых районах я бываю так часто, что там уже не осталось ничего заслуживающего внимания.

Все, вроде как, видел и не по одному разу. Теперь же интересно всегда и всюду. Я без фотика вообще на улицу не выхожу. В любой момент из-за угла может появиться колоритная личность или очередной нью-йоркский персонаж. Хочется снимать всех без остановки. Магия Нью-Йорка в том, что как только покидаешь город все это куда-то улетучивается и люди становятся совершенно обычными.

1. На Таймс-сквер снимали какой-то комедийный скетч с Трампом и тут подошел фоткающийся с туристами Бэтмен.

2. Охранник у ювелирной лавки в Даймонд-дистрикт на Манхэттене. Вроде просто сидит на стуле, но напряжен словно пружина.

3. Для сравнения охранник у ювелирного дома Картье на Пятой авеню.

4. Господин с Пятой авеню.

5. Этот джентельмен мне на встречу по Манхэттену. Я не мог его не снять, поэтому просто достал фотик и щелкнул в упор не стесняясь.

6. Выглядит, будто хулиган забрал у мальчика в шляпе ветку и смеется теперь, но все на самом деле не так. Таймс-сквер.

7. Айм сэкси энд ай ноу ит. В чайнатауне Кунса.

8. Вышел погулять с собачкой. Вашингтон-Хайтс.

9. Что-то задумал. Уильямсбург.

10. Свадебное у моста Верразано в Бруклине.

11. Велосипедистка там же.

12. В костюме, шляпе и со скутером.

13. Вышел из офиса и греется на солнышке. Манхэттен.

14. Растаман из Краун-Хайтс.

15. Очень странной походкой переходил дорогу передо мной в Бруклине. Заметил, что я фоткаю и показал язык:)

16. Японка с собачкой. Уильямсбург.

17. Четкость бруклинского бытия. Грин-Поинт.

18. Водитель автобуса на перекуре. Где-то в Бруклине.

19. Читает свежую прессу в Уильямсбурге.

20. Прохожий посоветовал попрошайке найти работу, а тот в ответ достал пачку денег и сказал, что ему и так неполохо живется.

21. Это он в колготках, что ли? Уильямсбург.

22. Перекур на Манхэттене.

23. Как-то стоя на светофоре заприметил колоритного черного джентльмена в шляпе и бабочке. Приготовился снимать, как в кадр въехало такси. Сфоткал в итоге через него.

24. Мама с ребенком. Уильямсбург.

25. В чайнатауне Куинса.

26. Непростой дедушка из Маленькой Италии Бронкса. Справа от него ресторан, где мафия отмывает деньги.

27. Велосипедист из Бронкса.

28. Пожилая дама читает книжку в Хайлайн-парке.

29. Загрустил что-то. Нижний Манхэттен.

30. Марина (в смысле стоянка яхт) у Международного финансового центра.

32. Там же.

33. Переходил передо мной улицу в Гарлеме.

34. Морячки сошли на берег. В районе 42-й улицы.

35. Человек из Бруклина. В Уильямсбурге.

36. Папа с сыном в хасидской части Уильямсбурга.

37. Дормен с Парк-авеню.

38. Бездомный живущий в районе Колумбийского университета сел перекусить на ступени собора Иоанна Богослова.

39. Дед меломан. У дома престарелых в Морнингсайд-хайтс.

40. С чашкой кофе в бруклинском Бэд-Стай.

41. Если вдруг кого-то интересует вопрос, попадаются ли мне знаменитости? Иногда. Сфоткал рядом с Челси-маркетом.

42. Олдскул в бруклинском Краун-Хайтс.

43. Джуниор Сопрано за рулем старого Понтиака.

44. Человек будто телепортировался в Нью-Йорк откуда-то из постапокалипсиса. На ногах самодельная обувь и шипы для хождения по льду. Одет в сто одежек при том, что на улице было совсем не холодно. В руках куча сумок с вещами. Спал сидя у здания центрального почтамта.

45. Выгуливала собачку в Лонг-Айленд-сити.

46. Самое грустное сэлфи, что я видел. Чайнатаун Куинса.

47. Чувак, дай пять. В Маленькой Италии Бронкса.

48. Снял девушек держа камеру в опущенной руке и получился какой-то гоп-стоп.

49. Модель, фотограф и парень который от меня спрятался. Бушвик, Бруклин.

50. В хипстерской части Уильямсбурга.

51. Когда жалеешь, что пошел гулять с ребенком на Таймс-сквер. Думаю, что наши люди:)

53. Суровое мужское сэлфи.

54. С песиком.

55. Радость и веселье.

56. Заметил камеру, похоже:) Вашингтон-сквер.

57. Ловит такси в Виллидже.

58. Оделся, как на день святого Валентина. Вашингтон-хайтс.

59. Быстрая походка и взгляд безумный. Мидтаун Манхэттена.

60. Шубы с Пятой авеню.

61. Джанго освобожденный из Гарлема. Увидел его в зеркале заднего вида, когда стоял на светофоре.