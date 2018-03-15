Лица жителей города Нью-Йорка на красочных фото 

Мое увлечение стрит-фотографией очень сильно добавило интереса к прогулкам и поездкам по городу. Мне начало казаться, что в некоторых районах я бываю так часто, что там уже не осталось ничего заслуживающего внимания.
Все, вроде как, видел и не по одному разу. Теперь же интересно всегда и всюду. Я без фотика вообще на улицу не выхожу. В любой момент из-за угла может появиться колоритная личность или очередной нью-йоркский персонаж. Хочется снимать всех без остановки. Магия Нью-Йорка в том, что как только покидаешь город все это куда-то улетучивается и люди становятся совершенно обычными.
1. На Таймс-сквер снимали какой-то комедийный скетч с Трампом и тут подошел фоткающийся с туристами Бэтмен.
2. Охранник у ювелирной лавки в Даймонд-дистрикт на Манхэттене. Вроде просто сидит на стуле, но напряжен словно пружина.
3. Для сравнения охранник у ювелирного дома Картье на Пятой авеню.
4. Господин с Пятой авеню.
5. Этот джентельмен мне на встречу по Манхэттену. Я не мог его не снять, поэтому просто достал фотик и щелкнул в упор не стесняясь.
6. Выглядит, будто хулиган забрал у мальчика в шляпе ветку и смеется теперь, но все на самом деле не так. Таймс-сквер.
7. Айм сэкси энд ай ноу ит. В чайнатауне Кунса.
8. Вышел погулять с собачкой. Вашингтон-Хайтс.
9. Что-то задумал. Уильямсбург.
10. Свадебное у моста Верразано в Бруклине.
11. Велосипедистка там же.
12. В костюме, шляпе и со скутером.
13. Вышел из офиса и греется на солнышке. Манхэттен.
14. Растаман из Краун-Хайтс.
15. Очень странной походкой переходил дорогу передо мной в Бруклине. Заметил, что я фоткаю и показал язык:)
16. Японка с собачкой. Уильямсбург.
17. Четкость бруклинского бытия. Грин-Поинт.
18. Водитель автобуса на перекуре. Где-то в Бруклине.
19. Читает свежую прессу в Уильямсбурге.
20. Прохожий посоветовал попрошайке найти работу, а тот в ответ достал пачку денег и сказал, что ему и так неполохо живется.
21. Это он в колготках, что ли? Уильямсбург.
22. Перекур на Манхэттене.
23. Как-то стоя на светофоре заприметил колоритного черного джентльмена в шляпе и бабочке. Приготовился снимать, как в кадр въехало такси. Сфоткал в итоге через него.
24. Мама с ребенком. Уильямсбург.
25. В чайнатауне Куинса.
26. Непростой дедушка из Маленькой Италии Бронкса. Справа от него ресторан, где мафия отмывает деньги.
27. Велосипедист из Бронкса.
28. Пожилая дама читает книжку в Хайлайн-парке.
29. Загрустил что-то. Нижний Манхэттен.
30. Марина (в смысле стоянка яхт) у Международного финансового центра.
31. Внутри пересадочной станции под Всемирным торговым центром.
32. Там же.
33. Переходил передо мной улицу в Гарлеме.
34. Морячки сошли на берег. В районе 42-й улицы.
35. Человек из Бруклина. В Уильямсбурге.
36. Папа с сыном в хасидской части Уильямсбурга.
37. Дормен с Парк-авеню.
38. Бездомный живущий в районе Колумбийского университета сел перекусить на ступени собора Иоанна Богослова.
39. Дед меломан. У дома престарелых в Морнингсайд-хайтс.
40. С чашкой кофе в бруклинском Бэд-Стай.
41. Если вдруг кого-то интересует вопрос, попадаются ли мне знаменитости? Иногда. Сфоткал рядом с Челси-маркетом.
42. Олдскул в бруклинском Краун-Хайтс.
43. Джуниор Сопрано за рулем старого Понтиака.
44. Человек будто телепортировался в Нью-Йорк откуда-то из постапокалипсиса. На ногах самодельная обувь и шипы для хождения по льду. Одет в сто одежек при том, что на улице было совсем не холодно. В руках куча сумок с вещами. Спал сидя у здания центрального почтамта.
45. Выгуливала собачку в Лонг-Айленд-сити.
46. Самое грустное сэлфи, что я видел. Чайнатаун Куинса.
47. Чувак, дай пять. В Маленькой Италии Бронкса.
48. Снял девушек держа камеру в опущенной руке и получился какой-то гоп-стоп.
49. Модель, фотограф и парень который от меня спрятался. Бушвик, Бруклин.
50. В хипстерской части Уильямсбурга.
51. Когда жалеешь, что пошел гулять с ребенком на Таймс-сквер. Думаю, что наши люди:)
52. На Эдди Мерфи похож.
53. Суровое мужское сэлфи.
54. С песиком.
55. Радость и веселье.
56. Заметил камеру, похоже:) Вашингтон-сквер.
57. Ловит такси в Виллидже.
58. Оделся, как на день святого Валентина. Вашингтон-хайтс.
59. Быстрая походка и взгляд безумный. Мидтаун Манхэттена.
60. Шубы с Пятой авеню.
61. Джанго освобожденный из Гарлема. Увидел его в зеркале заднего вида, когда стоял на светофоре.