Стивен Хокинг: Я свободен мыслить

Всемирно известный физик и популяризатор науки Стивен Хокинг обладал исключительной манерой выражать свою точку зрения на мир в нескольких словах. Ранним утром 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет он мирно скончался, теперь его почитатели прощаются с ним в сети. Небольшая подборка его известных высказываний.

«Если мы откроем универсальную теорию, то мы познаем разум бога».

«Я считаю, что мы все, а не только физики-теоретики, хотели бы узнать, откуда мы появились».

«Эйнштейн был неправ, когда он сказал: «Бог не играет в кости»…. Просто иногда он бросал кости туда, где мы не можем их увидеть».

Am besten an Stephen Hawking fand ich, daß er versuchte, seine Gedanken für Leute wie mich verständlich zu machen. Hat nicht ganz funktioniert, aber der Versuch war spitze!

— Sir Manfred (@muellermanfred) 14 марта 2018 г.

Sir Manfred‏ @muellermanfred Больше всего в Стивене Хокинге мне нравилось то, что он пытался сделать свои мысли понятными для таких людей, как я. Не совсем получалось, но попытка была классная!

«Нельзя доказать того, что бога нет… Но наука делает бога ненужным».

«Поскольку существует такая сила, как гравитация, вселенная создала себя сама из ничего».

«Я не боюсь смерти, но и не спешу умирать».

«Я верю, что люди с ограниченными возможностями должны концентрироваться на вещах, в которых их недостаток не является помехой, а не сожалеть о том, чего они не могут делать».

«Мы всего лишь развитые потомки обезьян на маленькой планете с ничем не примечательной звездой. Но мы можем понять вселенную. Это делает нас чем-то совершенно особенным».

Stephen Hawking ist tot. Der weltbekannte Physiker, der viele Beweise erbracht hat, vor allem den, dass auch Physiknerds richtig, richtig cool sein können. RIP.

— O!Rasche (@ORasche) 14 марта 2018 г.

​ O! Rasche‏ @ORasche Стивен Хокинг мертв. Всемирно известный физик, который многое доказал, а прежде всего то, что и нерды, занимающиеся физикой, могут быть по-настоящему крутыми. Покойся с миром.

«Жизнь была бы очень трагичной, если бы не была такой забавной».

«Главный враг знания — не невежество, а иллюзия знания».

«Моя цель проста — полностью понять вселенную, почему она такая, какая есть, и почему она вообще существует».

«И, хотя я не могу двигаться и мне приходится разговаривать при помощи компьютера, я свободен мыслить».

Auch das Rätsel der Frau bleibt für Stephen Hawking ungelöst. Hier, vor über 50 Jahren, mit seiner ersten Frau Jane. pic.twitter.com/breoYrWrYe

— Attila Ilkin (@Atnoris) 14 марта 2018 г.

Attila Ilkin‏ @Atnoris Женщины тоже остались для него загадкой. На фото со своей первой женой Джейн более 50 лет назад.

«Если инопланетяне когда-либо посетят нас, я думаю, что результат будет такой же, как для американских индейцев, после того как Христофор Колумб открыл Америку. А тогда для американских аборигенов все как-то не очень удачно сложилось».

Stephen Hawking ist nicht tot. Er ist jetzt unendlich.

— Peter Bulo Böhling (@DerBulo) 14 марта 2018 г.

Peter Bulo Böhling ✔@DerBulo @DerBulo Стивен Хокинг не умер. Теперь он бесконечен.