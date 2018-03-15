Беспилотник провез по обычным дорогам спящего человека и ребенка

Разработчик беспилотников Waymo показал, как люди воспринимают поездки на полностью автономных автомобилях. В ролике, опубликованном на YouTube-канале компании, снялись случайные пассажиры, являющиеся участниками пилотной программы Early Rider в Аризоне.

В рамках программы для перевозки пассажиров Waymo использует беспилотники на базе минивэна Chrysler Pacifica. Машины оборудованы лазерными дальномерами, радарами с углом обзора 360 градусов и сенсорами. Для обработки данных используются алгоритмы машинного обучения и искусственный интеллект.

Для тестирования автопилота Waymo использует виртуальную среду и тесты на реальных дорогах. В настоящий момент беспилотники компании проехали уже более восьми миллионов километров. В виртуальной реальности машины наездили более четырех миллиардов километров.

В ходе тестирования беспилотники научили различать 20 000 дорожных ситуаций и объектов — от внезапно отъезжающего от обочины автомобиля до скейтбордиста, лежащего на доске. Программа Early Riders, в рамках которой любой желающий может проехать на автономном минивэне, помогает совершенствовать алгоритмы работы автопилота и аппаратных средств.

Waymo создана в 2016 году как подразделение Alphabet Inc. (бывший Google ). Компания стала частью проекта по разработке беспилотного автомобилиля, которым Google занимался с 2009 году.

А вы уже читаете

«Мотор» в Телеграме?