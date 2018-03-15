Магнитогорский слесарь вытачивает уникальные фигурки фантастических существ

Слесарь Александр Сычев в свободное от работы время завел удивительное хобби. Мужчина вытачивает из металла фигурки им же придуманных фантастических существ. Еще 10 лет назад умелец взялся собирать тренажеры, один из которых даже запатентовал. А позже пришла идея мастерить из производственных отходов эксклюзивные сувениры: он вытачивает «невиданных зверей» из обрезков арматуры и труб с помощью болгарки и молотка, а потом покрывает их аэрографом. Александр трудится в гараже и всегда только по вдохновению: на заказ работать категорически отказывается. Получившиеся арт-объекты обычно раздаривает друзьям.

— На заказ не работаю. Иногда говорят: «Сделай, заплачу любые деньги», но мне это не интересно. Занимаюсь скульптурами только тогда, когда мне этого хочется, — рассказал корреспонденту Telefakt.ru Александр Сычев.

Как говорит магнитогорский слесарь, подобных работ он в пределах области не встречал: делают, конечно, фигурки из металлолома, но они не отличаются такой детализацией, да и фэнтезийной специфики не имеют. Некоторых фантастических тварей Александр придумывает сам, идеи для других черпает из книг и фильмов. На создание металлического существа у мастера уходит примерно месяц.