Технопарк «Слава» показал свои инновационные разработки в технологии фотоники

Компания «НЦВО-Фотоника», которая является резидентом технопарка «Слава» представила свои инновационные разработки на выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики».

Инновационное предприятие «НЦВО-Фотоника» разрабатывает измерительные приборы на основе технологий фотоники. Компания является одним из ведущих разработчиков и производителей волоконно-оптических датчиков и устройств их опроса для измерения различных физических величин: температуры, давления, перемещения, вибрации и деформации. В этом году «НЦВО-Фотоника» представила полный спектр своей продукции, а также провела плодотворные переговоры с другими предприятиями по направлению волоконно-оптических датчиков и волоконных решеток Брегга.