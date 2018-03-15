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Технопарк «Слава» показал свои инновационные разработки в технологии фотоники
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Технопарк «Слава» показал свои инновационные разработки в технологии фотоники 

Мои Черемушки 15 марта 2018
Фото: Мои Черемушки
Компания «НЦВО-Фотоника», которая является резидентом технопарка «Слава» представила свои инновационные разработки на выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики».
Инновационное предприятие «НЦВО-Фотоника» разрабатывает измерительные приборы на основе технологий фотоники. Компания является одним из ведущих разработчиков и производителей волоконно-оптических датчиков и устройств их опроса для измерения различных физических величин: температуры, давления, перемещения, вибрации и деформации. В этом году «НЦВО-Фотоника» представила полный спектр своей продукции, а также провела плодотворные переговоры с другими предприятиями по направлению волоконно-оптических датчиков и волоконных решеток Брегга.
Напомним, АО «Технопарк Слава» (район Черемушки, Научный проезд, дом 20, строение 2) — один из динамично развивающихся технологических парков, на территории которого размещается более 60 малых и средних инновационных предприятий. Технопарк создан по инициативе и при поддержке Правительства Москвы на территории промышленной зоны «Воронцово» в Юго-Западном административном округе.
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