«Всегда есть четвертый путь». Зачем нужно идти на выборы-2018

Через несколько дней, 18 марта 2018 года, в России пройдут выборы главы государства. Раз в шесть лет избиратель делает свой выбор, от которого зависит, по какому сценарию будет жить страна в ближайшие шесть лет. Об этом, да и не только, мы поговорили с российским драматургом из Екатеринбурга, одним из создателей мультипликационного цикла о трёх богатырях Александром Архиповым

Витязь на распутье

Алексей Смирнов, «АиФ-Урал» : Александр, выборы — это всегда интрига или в них есть какая-то судьба, предопределённость?

Александр Архипов: Ну, интрига может быть, а может и отсутствовать. Например, когда я пишу пьесу или сценарий, я чаще всего знаю, чем они закончатся. Но так бывает далеко не всегда. Помните картину — витязь на распутье? Направо пойдёшь — коня потеряешь, себя спасёшь; налево пойдёшь — себя потеряешь, коня спасёшь; прямо пойдёшь — и себя, и коня потеряешь. То есть какие-то потери неизбежны. Но, как правило, вариантов бывает гораздо больше. На самом деле у витязя всегда есть некий четвёртый путь — не пойти никуда. Ну, или, например, повернуть назад. Но этот самый четвёртый путь — не всегда самый лучший и правильный. Лично я надеюсь, что в процессе грядущих выборов мы не потеряем ничего.

История с витязем мне особенно близка, потому что я имею непосредственное отношение к созданию мультипликационного цикла о трёх богатырях. Можно заметить, что и Илья Муромец , и Добрыня Никитич, и Алёша Попович постоянно сталкиваются с проблемой выбора.

— В прошлом году мы отмечали 100-летие русских революций — Февральской и Октябрьской, в этом — начало Гражданской войны. Твоё отношение к этим событиям?

— Крайне отрицательное. Воспринимаю их как удар по мне лично. По моему глубокому убеждению, никакие дальнейшие достижения не могут искупить то огромное количество крови, которая была пролита с той и другой стороны. Революция расколола общество на два лагеря, которые так и не смогли договориться друг с другом. Нет ничего хуже, когда брат идёт на брата. Я следил за судьбами людей, пострадавших в то время. Меня многое с ними объединяет, в том числе — писательское родство. Если выбирать между революцией и эволюцией, я, несомненно, предпочту второе.

— Чтобы автор смог состоятся как писатель, ему обязательно жить в Москве или в Питере?

— Вовсе нет. Дело в том, что большинство авторов, состоявшихся в больших городах, в этих самых городах не родились, они приехали в них из провинции. То есть, чтобы реализовать себя в одной из столиц, необходимо чему-то научиться, как-то проявить себя на родине. Иначе ты окажешься никому не нужен. Но вообще писатель, поэт, художник ценен не местом своего проживания. Чтобы создать на бумаге образ Екатеринбурга, не обязательно в нём жить. Картинами Марка Шагала сегодня любуется весь мир, но неизвестно, смог бы он состояться, если бы не Витебск. Просто, приехав в столицу, писатель перестаёт быть региональным автором.

Уральская «Троя»

— В этом году наш литературный журнал «Урал» празднует своё 60-летие. Насколько мы знаем, он тебе не чужой?

— Да, когда-то в нём был опубликован мой первый роман, который подвергли достаточно жёсткой критике. Это нанесло удар по моему самолюбию, но я многому научился, в том числе — держать удар. Если кому-то интересно, его можно найти на сайте «Журнального зала». В своё время у нас был дефицит хорошей литературы, особенно — зарубежной. Такие журналы, как «Урал», частично его компенсировали, были своеобразным окном в «новый мир». Точно так же, например, журнал «Уральский следопыт», который я читал от корки до корки, компенсировал нам дефицит фантастики. Но сегодня функция таких журналов изменилась, как и тиражи. Если раньше они были важны для читателей, то сегодня они ценны для писателей. Если тебя опубликовали в толстом литературном журнале — это как знак качества. Это говорит о том, что ты, вернее — твоё творчество, реально чего-то стоит.

Подавляющее большинство писателей — одиночки, но одни должны кучковаться, следить за работой друг друга. Кроме того, литературные премии ориентируются в первую очередь именно на толстые журналы. И в этом отношении роль «Урала» не изменилась.

— Ровно десять лет назад, в 2008 году, ты снял фильм «Говорит Свердловск» о дикторе Левитане, который в годы войны вещал на всю страну из столицы Урала. Всё-таки это миф или правда?

— Когда мы начинали работать над картиной, мы относились к этой истории как к мифу. Но, в конце концов, Шлиман тоже искал свою Трою «вслепую», используя описания из «Илиады» Гомера. Наша «Троя» — это люди, свидетели того времени, которых нам посчастливилось разыскать. Постепенно для нас этот эпизод из мифа превратился в факты. Поэтому не сомневаюсь, что Левитан действительно некоторое время работал в Свердловске. Хотя ни одного документального подтверждения мы не нашли. Но после того как наша картина увидела свет, на доме, где в годы войны находился радиокомитет, появилась памятная стела. Рад, что это произошло: благодаря этому одним белым пятном в нашей общей памяти стало меньше…

— Ты сам пойдёшь на выборы?

— Обязательно. Мне лично выборы интересны не только как гражданину, но и как драматургу. Любой писатель — это в каком-то смысле историк, он вслушивается и записывает голос эпохи. Интересны эмоции людей, которые принимают судьбоносное решение в жизни своего государства, а значит — и в своей личной жизни.

На выборы нужно идти как минимум по трём причинам. Во-первых, из уважения к своей стране, из чувства собственного достоинства. Мы имеем право не только стоять в очередях, нам дано право выбирать своего руководителя. И этим правом нельзя пренебрегать, им обязательно нужно воспользоваться. Во-вторых, мы живём не сами по себе, каждый из нас — часть общества. Люди очень разрознены, в них порою слишком много агрессии, и всё же мы — одна семья. А ещё на выборы необходимо пойти, чтобы стать частью своего времени, держать руку на пульсе современности. Поэтому призываю всех сходить на избирательный участок и отдать свой голос за одного из кандидатов в президенты. За какого — выбирать вам!