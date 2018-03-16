7 современных седанов с задним приводом

В последние годы большинство автоконцернов перешли к выпуску переднеприводных машин: они дешевле в производстве. Но у заднего привода до сих пор остаются фанаты. И вот какой у них выбор на данный момент.

BMW 5-series

Текущее поколение «пятерки» баварцы представили осенью 2016 года. Дизайн ее стал больше похож на представительскую «семерку». Седан практически не изменился в габаритах, но переосмыслена конструкция кузова: теперь в ней больше элементов из высокопрочных сталей. Углепластик, который используется в машинах 7-й серии, здесь заменили алюминием, что помогло не так сильно нарастить ценник.

Диапазон двигателей для BMW 5-series традиционно большой. Базовым выступает 190-сильный 2,0-литровый дизель. Этот силовой агрегат комплектуется 6-ступенчатой механической коробкой. На выбор имеются 2— и 3-литровые бензиновые двигатели мощностью 252 и 340 «лошадок» соответственно. Эти моторы оснащаются 8-ступенчатым «автоматом».

Пятая серия BMW в полной мере представлена на отечественном рынке. Начальная стоимость составляет 2 миллиона 820 тысяч рублей. Дальше все зависит от конкретной модели и комплектации.

Mercedes E-Class

Два года назад на автосалоне в Детройте «Мерседес» показал пятое поколение E-Class. Седан производится на платформе MRA. Дизайн — нечто среднее между C-Class и S-Class. Габариты незначительно выросли. Плюс автомобиль прокачали множеством инновационных систем. Среди них Remote Parking Pilot, с помощью которого по команде со смартфона автомобиль найдет свободное место на парковке и припаркуется, даже если водителя нет за рулем.

Среди двигателей можно выбрать 4-цилиндровый бензиновый или дизельный. Первый будет объемом 2-литра и мощностью 184 лошадиные силы. Второй — те же 2-литра, но мощность составит 195 «лошадок». Среди коробок передач выбор не богат. Либо 6-ступенчатая «механика», либо 9-ступенчатый «автомат» 9G-Tronic.

На официальном сайте «Мерсдеса» ценник на модели E-Class стартует с 2 миллионов 970 тысяч рублей.

Porche 718 Cayman

Cayman — относительно молодой модельный ряд немецкого производителя. Автомобили под этим брендом начали продаваться в 2005 году.

Для российского покупателя сейчас доступно две модели: 718 Cayman и 718 Cayman S. Первый оснащается 4-цилиндровым 2-литровым бензиновым мотором с турбонаддувом и мощностью 300 лошадиных сил. С ним у вас получится разогнаться до сотни за 5,1 секунды. 718 Cayman S немного мощнее. У него под капотом 2,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель, мощность которого составляет 350 «лошадей». Этот разгонит до сотни за 4,6 секунд. В качестве коробок передач либо 6-ступенчатая «механика», либо 7-ступенчатый «робот» PDK.

Версия 718 Cayman для отечественных автолюбителей обойдется минимум в 3 миллиона 811 тысяч рублей, а 718 Cayman S — 4 миллиона 445 тысяч.

Chevrolet Camaro

Традиции этого культового маслкара уходят корнями в 1966 год. С того времени утекло много воды, но Camaro продолжает покорять сердца автолюбителей.

В России «Камаро» официально представлен лишь одной комплектацией. В нее входят 4-цилиндровый 2-литровый двигатель с турбонаддувом и максимальной мощностью 238 лошадиных сил и 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

На других рынках можно найти моторы помощнее. Например, 3,6-литровый бензиновый атмосферник V6 мощностью 340 «лошадок». Еще в модельном ряде есть 6,2-литровый V8 с 461 «лошадью» в комплекте.

В 2017 году Chevrolet Camaro разошелся по отечественному рынку в количестве 198 экземпляров. Этот результат позволил ему стать самым продаваемым спортивным автомобилем России, потеснив с первого места пьедестала Porsche 911.

За легендарный авто придется выложить минимум 2 990 000 рублей.

Jaguar XE Вообще, любой седан из «кошачьей» линейки является заднеприводным в базовом исполнении. Но при этом каждый из них можно прокачать версией с приводом на обе оси. Компакт-седан Jaguar XE является самым дешевым из легендарного семейства. Ценник на машину, оснащенную 2-литровым бензиновым мотором с турбонаддувом (200 л.с.) начинается с отметки в 2 289 000 рублей. Дальше — больше. За топовую версию придется выложить уже порядка 4 миллионов рублей.

Модель XE была официально представлена в 2014 году. Ее создавали в качестве «убийцы» Mercedes C-class и «тройки» BMW. Любопытно, что экстерьер XE сильно схож с внешностью флагманской модели XF За вариант с турбированным дизелем (2-литра, 180 л.с.) придется заплатить минимум 2 414 000 миллиона. Машина будет заднеприводной и оснащенной 8-ступенчатым «автоматом». Время разгона до 100 км/ч составит 7,8 секунд.

Без всяких скидок — это легендарный автомобиль. Запущенный в производство в 1964, сменивший уже 5 поколений, он до сих пор не оставляет в покое умы тысяч автолюбителей. И за все эти годы не изменил своему принципу — только заднеприводные авто.

Сейчас на рынке представлена модель 2018 года. Стандартным мотором с недавнего времени стал 2,3-литровый 4-цилиндровый турбированный агрегат мощностью 310 лошадиных сил. Также есть комплектации с 3,7-литровым V6 с 300 «лошадками» и 5-литровый V8 с увеличенной мощностью до 460 л.с.

Выбор коробок — 6-ступенчатый «автомат», либо «механика». Хотя за доплату в 1600 $ Ford может поставить 10-ступенчатую автоматическую коробку.

Официально Ford Mustang 2018 официально не представлен в России. А на других рынках приобрести его можно по минимальной цене в 25 330 долларов.

Nissan 370Z

Этот японец — последний на данный момент автомобиль из Z серии концерна Nissan, но до России он официально так и не добрался. Модель обновилась в 2013 году. Ей немного изменили дневные ходовые огни, дизайн 18-дюймовых дисков и добавили два цвета корпуса.

Предшественник этой модели, Nissan 350Z успел мелькнуть во множестве фильмов и компьютерных игр, тем самым дав неплохой старт продаж «триста семидесятому».

Двигатели разнятся по характеристикам в зависимости от стран поставки. Например, в Европе сейчас в ходу 3,7-литровые V6 с мощностью 326 лошадиные силы. С таким мотором до 100 километров в час можно разогнаться за 4,6 секунд, если на машине установлена 7-ступенчатая автоматическая коробка или 4,7 секунд, если 6-ступенчатая «механика».

Купе-версия 370Z будет стоить 30 тысяч долларов, а двухместный кабриолет — минимум 42 тысячи долларов.