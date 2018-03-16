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Кобылкин о возврате прямых выборов главы региона: какая разница, выборный губернатор, назначенный?
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Кобылкин о возврате прямых выборов главы региона: какая разница, выборный губернатор, назначенный? 

РИА «ФедералПресс» 16 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Мне кажется — какая разница, выборный губернатор, назначенный? Главное, чтобы динамика была положительная в реализации планов, которое получило население, вот это самое главное. А то, что выбрали или назначили. Я не вижу в этом особых проблем. Если человек заряжен на позитив, заряжен на то, чтобы территория процветала, создавал комфортные условия для нефтегазового комплекса, чтобы нефтяники и газовики чувствовали себя, как дома… Я всяких повидал в своей жизни — и выбранных, которые не работали, и назначенных, которые не работали. Главное, чтобы работали. Люди только этого хотят», — заявил Дмитрий Кобылкин.
Говоря о взаимоотношениях с губернатором Тюменской области, глава Ямала, отметил, что сотрудничество с Владимиром Якушевым выстроено эффективно и приносит свои плоды.
«Владимир Владимирович учувствует в переселении наших пенсионеров, ветеранов. Не так много денег было у нас в 2018 году на переселение — 500 миллионов. Он сказал, сколько ты, Дмитрий Николаевич, дашь, столько и мы дадим, и выделил еще 500 миллионов. Потому что он понимает — это ветераны, которые сделали все, чтобы и Тюменская область процветала в том числе… Мы не можем не видеть его заботу и не замечать ее», — отметил губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО
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