Mercedes-Benz выпустит 7-местную модель на базе A-Class

Представители компании Mercedes-Benz в лице главы маркетингового подразделения марки Бритта Зигера подтвердили планы по выпуску компактной 7-местной модели, которая будет спроектирована на базе A-Class.

Пока не известно, будет ли новинка представлять собой минивэн или же окажется кроссовером. Решение о выпуске такой модели в первую очередь было продиктовано спросом подобных машин на китайском авторынке, отмечают в компании.

Новый семиместный автомобиль Mercedes-Benz будет спроектирован на переднеприводной архитектуре MFA, а его старт продаж запланирован до наступления 2020 года.

Напомним, что автомобили, разработанные на архитектуре MFA, комплектуются широкой линейкой из бензиновых и дизельных моторов.