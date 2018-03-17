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Mercedes-Benz выпустит 7-местную модель на базе A-Class
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Mercedes-Benz выпустит 7-местную модель на базе A-Class 

Daily-Motor 8 часов назад
Фото: Daily-Motor
Представители компании Mercedes-Benz в лице главы маркетингового подразделения марки Бритта Зигера подтвердили планы по выпуску компактной 7-местной модели, которая будет спроектирована на базе A-Class.
Пока не известно, будет ли новинка представлять собой минивэн или же окажется кроссовером. Решение о выпуске такой модели в первую очередь было продиктовано спросом подобных машин на китайском авторынке, отмечают в компании.
Новый семиместный автомобиль Mercedes-Benz будет спроектирован на переднеприводной архитектуре MFA, а его старт продаж запланирован до наступления 2020 года.
Напомним, что автомобили, разработанные на архитектуре MFA, комплектуются широкой линейкой из бензиновых и дизельных моторов.
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