Рабочие лайфхаки Дмитрия Кибкало, совладельца «Мосигры»

Из чего состоит ваш рабочий день

Утро начинается в 6:45. Как правило, я бужу детей в школу. С одной стороны — обычная обязанность. С другой, — этот час утром, который провожу с детьми, — пожалуй, самый ценный и интересный. Все детские новости узнаю в этот час. Дальше два варианта: еду на встречи или в офис. Чтобы не попадать в пробки, стараюсь не планировать ранний выход. У меня довольно плотный график, часто встречи расписаны на неделю вперед. Домой стараюсь приехать после пробок, в районе 20-21 часа.

Рабочие задачи

Моя главная задача в компании — ставить высокие цели и убеждать всех, что они достижимы. А еще задавать новые направления для развития бизнеса. Мне повезло работать с умными людьми. Но не все и не всегда могут найти между собой общий язык. Я частенько выступаю в роли переводчика.

Фото: Дмитрий Кибкало (слева)

Главное, чтобы дело делалось. Поскольку компания все время растет, каждый раз появляется компетенция, которая не закрыта. Приходится разбираться, кем её «заткнуть» либо «затыкать» самому. В последнее время, к счастью, это происходит реже.

Рабочий стол

Мой стол — самый большой в офисе, частенько он завален образцами игр и прочей продукцией.

Фото: «Мосигра»

Я сам осматриваю все, что мы продаем и выпускаем. Что называется, держу руку на пульсе.

Мы, наконец, нашли офис мечты. В нем хочется работать и отдыхать. У нас есть очень романтичный балкон с видом на Москву — летом там приятно работать и даже проводить встречи и совещания. Есть общая рабочая зона.

Фото: «Мосигра»

Где вы проводите больше всего времени в течение рабочего дня Бывают дни, когда я в офисе не появляюсь из-за внешних встреч или выступлений. А бывают, наоборот, офисные дни, на которые планирую решение внутренних текущих задач.

Если нужно что-то обдумать или написать — иду в секретное кафе рядом с офисом, о котором никто не знает, там можно выпить вкусный кофе, спокойно поработать в одиночестве, и никто не будет дергать и отвлекать.

Как вы управляете своим временем

Каждое утро я составляю список дел на день, сортирую их по важности, и просто начинаю выполнять с самого важного. Как правило, список задач не доходит до дна, но это и не всегда необходимо. Неважные задачи решатся сами или отомрут. Главное — не оставлять важные задачи на следующий день.

Еще один мой лайфхак — если накопилось много дел или направлений, до которых не доходили руки, я беру волю в кулак и провожу «субботник». Выделяю специальный день или время и не занимаюсь ничем другим: не проверяю почту, иногда даже отключаю телефон. Это дает возможность сконцентрироваться на конкретном деле и продвинуться в нем. Сейчас пробую внедрить такую практику и для компании. Мы выделяем время и договариваемся, что конкретно проработаем (например, новое направление). Результат: точно будут подвижки!

Фото: «Мосигра»

Другой эффективный инструмент — еженедельные отчеты. Во-первых, это помогает руководителю контролировать статусы по каждому вопросу, во-вторых, мотивирует сотрудников к действиям.

Наконец, самый очевидный лайфхак: когда в компании четко прописаны ценности и цели и когда все сотрудники в курсе, куда движется компания — это очень упрощает жизнь руководителю, снимает много вопросов и вообще «ставит голову на место». Всем.

Какие приложения вы используете для планирования

У нас в «Мосигре» в разных отделах разные системы: Worksection, Pipedrive, 1с, Телеграм, почта. Мы работаем над тем, чтобы привести все к общему знаменателю. Для личного планирования я использую Google-календарь, Notepad, почту.

3 главных урока, которые вы получили, будучи руководителем компании

«Прежде чем начать собственный бизнес, подумай, а тебе это надо?» И это вовсе не шутка

«В тот момент, когда хочется все бросить, попробуй потерпеть еще полгода»

«Прибыль — это не то что осталось после расходов. Она должна быть заложена в бизнес-модель»

Что вас вдохновляет

Семья. Жена и сыновья. Ради них хочется заниматься делом, даже когда нет сил Друзья. Именно поэтому я делаю бизнес с друзьями

Бренды. Так получилось, что бренды для меня стали людьми. Например, в прошлом году мы подружились с Настей Татуловой, владелицей сети семейных кафе «Андерсон», даже запустили совместный проект — небольшую точку «Мосигры» в «Андерсоне» рядом с метро Молодежная. Мы с семьей и раньше любили «Андерсон» за дружелюбную атмосферу и супер-сервис, а теперь ценим еще больше. То же самое с «Даблби» — ценю это место за вкусный кофе и возможность спокойно поработать. А после знакомства с Аней Цфасман кофе стал еще вкуснее. Когда ты знаешь, как бизнес устроен изнутри, знаешь владельца, видишь, как он вкладывается в дело, для тебя его бизнес становится почти родным. Есть бренды, которые я точно буду рекомендовать друзьям, поскольку на 100% уверен в качестве и в человеке, который стоит за маркой. Теперь для меня если барбершоп — то TopGun, заказать пиццу — в «Додо», жд билеты — tutu.ru, если нужно купить продукты — предпочту «ВкусВилл», а если хочется побаловать домашних чем-то особенным — зайду в «Азбуку Вкуса».

Путешествия. В основном путешествую по работе — получается не столько отдохнуть, сколько прочувствовать ритм и вкус города, и это интересно! Когда у тебя есть дело, есть цель — это делает насыщенной любую поездку: вроде побыл 2 дня, а кажется, что неделю. Любое путешествие, особенно в новую страну — это всегда небольшой (или большой) прорыв. Недавно был в Гонконге — это другой мир! Новые места заставляют голову работать, помогают взглянуть на вещи по-другому.

Подкасты. Арзамас — лекции, радио «Звезда»— слушаю рассказы, иногда аудиокниги.

Хобби. Музыка — играю в группе «StarPёrsons», люблю футбол. Мотоциклы — моя страсть и любимый вид транспорта. Столярка. Игры (конечно же).

Любимые гаджеты

Электронная книжка — одновременно читаю несколько книг — бизнес и художественных, очень удобно, подарил гаджет всем друзьям. Я люблю пошуршать страницами, но удобство перевешивает

Apple TV — люблю за комфорт, но не за выбор фильмов

PlayStation — не подумайте ничего такого, игры — это моя работа

Что вам помогает оставаться бодрым и продуктивным в течение рабочего дня То, что работаю с друзьями — уже значительная мотивация добраться до офиса. Комфортный офис, в котором приятно находиться. Ощущение победы помогает, вдохновляет.

Фото: Дмитрий Кибкало на выездной сессии клуба предпринимателей «Эквиум». Источник: @kibkalo

Лайфхак: если никакой победы не намечается в ближайшее время — стараюсь сыграть в какую-нибудь игру и обязательно выиграть. И дальше уже жить и творить с этим ощущением победителя.

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