Ожидание и реальность. За кулисами фотосессии

Когда начинаю пролистываю свою ленту, мне кажется, что скоро пойду на трубе играть. Там и тут, на работу хожу, в проектах участвую, все динамично, весело и здорово. Уже не секрет, что занимаюсь ведением коммерческих проектов в социальных сетях. На прошлой недели успела организовать и провести фотосессию.

Организована была для крутого ведущего Геннадия Кузнецова . Стоит обговорить, что проект не стандартный и интересный, наверно поэтому так плотно влилась в работу.

Одно дело освещать работу бизнеса, другое продвигать личный бренд. Визуальный контент играет важную роль. От того как он смотрится на фотографиях и представляет свои услуги напрямую зависят его заказы. В итоге, решили провести полноценную выездную съемку. Нужно отметить, что такой выезд в нашей работе не первый, но раньше мы более «расслабленно» относились к работе поэтому и качество фотографий нас не сильно устраивало.

Работа по организации началась примерно за полторы недели. В первую очередь необходимо определиться с фотографом, которому ты доверишь запечатлеть себя или вверенного тебе человека. Очень важно просмотреть работы автора и выбрать наиболее тебе интересные.

При заказе и на этапе переговоров с заказчиком определитесь, что хотите получить, какого плана фотографии, как в дальнейшем планируете использовать полученный материал, какого плана должны быть фото?

В среднем, фотограф берет за свою работу 4 т. р. /ч, это по городу. Нужно понимать, что если вы слышите ценник ниже, среднего — тщательнее просматривайте работы человека и убедиться, что качество не уступает и это будет соответствовать ожиданиям.

Просмотрев несколько сотен работ фотографов, определившись со средней стоимостью по городу переходите к переговорам о месте проведения фотосессии.

Был составлен список возможных фотостудий и проведены, определены стоимости и условиям проведения фотосессии.

Сейчас описываю не ради рекламы определенной студии потому, что в процессе договоренностей с фотографами и администраторами залов выяснилось много нюансов.

Так например, вариант одной из фотостудии был отклонен потому, что расположение и дополнительное оборудование по концепции предусматривали фиксирование дневного света в кадре. Фотографии получались бы живыми, но к сожалению выбраться днем на съемки не получалось.

Средняя стоимость по городу аренды фотостудии составляет 1,5 — 2 т.р. /ч.

Следующий этап подготовка технического задания для фотографа.

Прописывание целей и задач проведения съемки. Подбор необходимых поз и ракурсов, планов и подбор инвентаря.

За день до мероприятия еще раз проверяется необходимая бутафория. Пока накидывался список необходимых вещей, казалось все просто. Честно признаюсь, что у меня глаза полезли на лоб, когда Геннадий все это принес в 4 пакетах.

Образ для фотографии продумывался, с учетом двух фотозон. Соответственно и одежда подбиралась для двух разных образов: рубашки, галстуки, брюки, бабочки, подтяжки, часы и многое другое.

Дмитрий Страхов удивительный человек и великолепный фотограф. Его работы не перестают удивлять и завораживать взгляд. Шикарно продемонстрировал Геннадия в разных планах и диаметрально противоположных образах. Уже с первых кадров он знал какой кадр будет следующим и как лучше сфотографировать и в каком ракурсе.

Конечно, два часа работы это крайне малый срок для такого масштабного мероприятия, но даже этого достаточно чтобы получить результат и он того стоит. Именно на период проведения фотосъемки, задача организатора была осветить проделанную работу. Поэтому меня наблюдали мельтешащей на фоне и бурно радующейся в камеру для записи в Instagram.

Еще одной большой удачей оказалось предложение от фотостудии «Черно — Белое». Перед праздниками, аренда двух залов со скидкой в 50%, отказалось предложением, от которого мы не смогли отказаться. За время работы проработали сразу два образа Геннадия. Разнопланновость его работы как раз вписалась под оба стиля.

Может конечно и говорят, что человек красит одежду, но оказавшись в темном интерьере и переодевшись с строгий темный костюм, мне лично показалось, что поменялось все настроение съемки. Более жесткий темп работы и на лице Геннадия прорисовался оскал, а в будуарном стили та же улыбка казалась очень милой. Хотя может дело и не в стенах и костюме, а просто хорошее перевоплощение под образ.

Конечно на этом работа фотосессии не закончилась: дальше был выбор наиболее интересных работ и обработка материала, но все это уже проходило в более спокойном режиме. Самая волнительная часть уже состоялась.