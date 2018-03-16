Диджеи — новые фотографы. Twitter выбрал самую бесполезную профессию

Интернет выбрал новую профессию, над бесполезностью которой можно подшучивать. В поле зрения Twitter‐юмористов фотографов сменили диджеи. Их называют застрявшими в детстве бездельниками, а саму профессию — бесполезной и нестабильной. Тем, кто считает диджеинг своей основной профессией, ехидно предлагают поработать на заводе. В чем причина повального увлечения искусством диск‐жокея? Об этом «360» узнал у самих музыкантов.

Шуточки про диджеев появились в интернете уже давно, но активно распространяться начали лишь сейчас. Видимо, время пришло: в 2018 году вряд ли найдется молодой человек, среди знакомых которого нет парочки дидждеев.

Хочу чтобы в описание писали правду, «я мамкин диджей» «меня никто не слушает и не знает » «готов играть бесплатно лишь бы поиграть »

— Saikl (@IamSaikl) 5 августа 2017 г.

В наше время сложно встретить человека, который не фотограф, не диджей, с хорошим зрением и на аватарке без айфона.

— Вальтер Королев (@buzrahan) 14 февраля 2018 г.

Кажется диджей это вторая по распространенности профессия после фотографа.

Т. к.

ноутбук все же дешевле зеркалки…

— Peter Ermakov (@ermakov_pk) 15 декабря 2015 г.

Напридумают себе имен, диджей, эмси, гангста. Вам бы на завод ребятки, там бы из вас мигом эту дурь выбили.

— OlyaCvetaeva (@OlyaByBlond) 15 ноября 2014 г.

Диджей — самая бесполезная «профессия».

По-моему, со всей его «работой» отлично справится любой

аудио-плеер

на компе. pic.twitter.com/jVw5DMdmpA

— Alexey (@umniks) 11 июля 2015 г.

2018 год, а я даже не фотограф, диджей, модель и у меня нет своего бренда…

— TechnoFührer (@augmetic) 20 февраля 2018 г.

Почему существуют типы, которые при знакомстве смешно выпрыгивают из штанов, всячески нахваливая свою карьеру и между делом упоминая об уровне дохода Неужели все еще непонятно, шо женщины влюбляются в очаровательные недостатки: алкоголизм там, профессия диджея, лишняя хромосома

— ВластьСлаваХасл (@BigKapa) 14 марта 2018 г.

Диджей — это острый диагноз которой не ле4иться)

— Martin Spikula (@MartinSpikula) 27 июня 2011 г.

Когда я слышу, что у человека профессия «диджей» или «фотограф», мне, честно говоря, становится не по себе. Такое ханжество с моей стороны

— Esk_Smith (@esk__smith) 13 февраля 2015 г.

P. S: диджей это не профессия, это обезьяна с большим плеером.

— Эльдар (@ELgift) 3 декабря 2013 г.

Диджей это не профессия, а идиотизм школьников, которые хотят срубить легких денег…

— Максим (@mmineev) 13 октября 2011 г.

@Gorbachev_SV Да просто это моя профессия:) Теперь каждый диджей, музыкант и гений:) Уже обычного человека не найдешь:)

— Алексей Шевляков (@aumetros) 27 марта 2011 г.

В интервью с «360» певец Юрий Лоза заявил, что поддерживает комментаторов. Он считает диджеинг механической работой.

Я всегда относился к этому (диджеингу — прим.ред.) прохладно, считаю, что диджеем может быть каждый, это не профессия. Нет человека, который не мог бы быть диджеем. А что там делать? Ставь пластинки, да и все. Это механическая работа, что там миксовать, боже мой.

Пум-пум-пум — и все. Если у вас есть чувство ритма, достаточно понять, что ритмы совпадают, а дальше ручка вправо, ручка влево. Это не искусство. Вот есть художники, творцы. А есть люди, которые в музее картины развешивают — такую работу может выполнить каждый. Среди диджеев много любителей — это тем и объясняется, что это очень просто

— Юрий Лоза.

С ним не согласился участник проекта электронной музыки Black Cupro, бывший диджей Pasha Lee. В разговоре с «360» он рассказал, что толпа «мамкиных диджеев», пришедшая в сферу, резко снизила качество работы. А ведь DJ — это призвание.

Скорее всего, люди хотят быстрой дороги к популярности, к легким деньгам, к свободе. Трудиться не хотят, работать. В этой стезе процентов 80 непонятных людей, которым не дан дар свыше, а они просто решили, что хотят быть

диск-жокеями. Поэтому они саму эту структуру ночной жизни полностью опустили донельзя. Вообще, это немодно на данный момент — быть

диск-жокеями. Если бы это было модно, я бы оставался в этой стезе

— Pasha Lee.

По его словам, чтобы стать диджеем, навыки не нужны, только чувство ритма и возможность «ощущать» людей. «

Диск-жокеев

хороших, серьезных очень мало. В Москве их около 30 тысяч, а хороших из них — четыре человека. Это должно о чем-то говорить. Это свыше дается.

Диск-жокей

должен быть яркой личностью. Зачем нужен диджей, который стоит там, непонятный, такой же как и все люди, которые танцуют. А они (любители — прим.ред.) пытаются

куда-то зайти, это такая пехота», — подытожил музыкант.

Но кто знает: может начинающих диджеев есть настоящая будущая звезда? Не зря говорят, что успех — это только 20% таланта, а 80% — труд.