Протодиакон Андрей Кураев: «Давайте о любви помолимся, что ж в этом плохого»

Протодиакон Андрей Кураев встретился сегодня с православными верующими в Одинцове. Дискуссия собрала целый зал.

Прихожане обсуждали, насколько актуальны сейчас старинные церковные правила — можно ли заходить в храм в джинсах и без платка и почему священнослужители до сих пор осуждают короткие женские стрижки. А также — какое чувство должно быть основным в жизни каждого человека.

О влюбленных надо молиться. Я поля влюбленным постелю… Любишь — молись! О том, кого ты полюбил. Поэтому надо молиться Святому Валентину об умножении любви. Этот молебен и надо служить 14 февраля. Давайте о любви помолимся, что ж в этом плохого. А не раздражаться, какой ужасный праздник нам запад подсунул

— Андрей Кураев.

Протодиакона Андрея Кураева называют

переводчиком-коммуникатором. Он переводит древние церковные истины на современный русский язык. Кураев уверяет, что православие открыто для молодежи и творческих людей. Поэтому написал более 50 книг, которые уже раскупили тиражом более полутора миллионов экземпляров.