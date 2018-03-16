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Протодиакон Андрей Кураев: «Давайте о любви помолимся, что ж в этом плохого»
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Протодиакон Андрей Кураев: «Давайте о любви помолимся, что ж в этом плохого» 

360tv.ru 16 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Протодиакон Андрей Кураев встретился сегодня с православными верующими в Одинцове. Дискуссия собрала целый зал.
Прихожане обсуждали, насколько актуальны сейчас старинные церковные правила — можно ли заходить в храм в джинсах и без платка и почему священнослужители до сих пор осуждают короткие женские стрижки. А также — какое чувство должно быть основным в жизни каждого человека.
О влюбленных надо молиться. Я поля влюбленным постелю… Любишь — молись! О том, кого ты полюбил. Поэтому надо молиться Святому Валентину об умножении любви. Этот молебен и надо служить 14 февраля. Давайте о любви помолимся, что ж в этом плохого. А не раздражаться, какой ужасный праздник нам запад подсунул
— Андрей Кураев.
Протодиакона Андрея Кураева называют
переводчиком-коммуникатором. Он переводит древние церковные истины на современный русский язык. Кураев уверяет, что православие открыто для молодежи и творческих людей. Поэтому написал более 50 книг, которые уже раскупили тиражом более полутора миллионов экземпляров.
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