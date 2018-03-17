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«Уверен, скоро запретят шутки про женщин и алкоголь»: Руслан Белый о цензуре, КВН и пошлом юморе
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«Уверен, скоро запретят шутки про женщин и алкоголь»: Руслан Белый о цензуре, КВН и пошлом юморе 

161.ru 17 марта 2018
Фото: 161.ru
Он готовился стать военным, но выбрал профессию комика. Окончил аграрный институт, но решил, что смешить людей ему больше по душе. Руслан Белый, креативный продюсер Stand Up и наставник в «Открытом микрофоне», считает, что нет разницы между женским и мужским юмором, а также сетует на неактуальность современного КВН и на цензуру на ТВ.
Сейчас Белый колесит по стране со своим стендап-шоу «Комик в городе». Он шутит над местными жителями, странными традициями, диалектом и другими колоритными темами, формирующими неповторимое лицо каждого города.
О желании завести канал на YouTube
— Как и половина нашей страны, я решил — буду блогером. Начал серьезно изучать YouTube. Ведь есть вещи, которые на ТВ никогда не попадут, а в интернете можно говорить чуть больше. Бывало, что мои шутки не проходили в эфир. Но в итоге я передумал открывать свой канал — ведь на YouTube важна частота выкладывания видео, мы просто не успели так быстро снимать, поэтому решили запустить «Комика в городе» на ТНТ.
О политической обстановке в России
— Мне кажется, что мы движемся в Советский Союз. Нужно думать, что ты говоришь, в инстаграме все друг перед другом извиняются, кошмар какой-то. У людей должна быть возможность говорить, что они хотят, а сейчас с этим проблема. Скоро создадут перечень запрещенных тем для шуток, чтоб никто не обижался — уверен, в нем будут алкоголь и женщины.
Руслан Белый подумывал над тем, чтобы стать блогером
О пошлых шутках
— Пошлый юмор — самый смешной. Люди придумали миллиард пошлых анекдотов, и они смешные, их рассказывают воспитанные люди, доктора наук. Главное, чтобы народ был готов их воспринимать и чтобы было смешно.
О женщинах-комиках
— Нет разницы между мужским и женским юмором. Девушек-комиков меньше только потому, что им тяжелее выйти на сцену. Например, я могу с утра встать, надеть что угодно и пойти на улицу. Женщина так не может. А на сцене еще хуже — на сцене она должна думать о миллиарде вещей помимо своего юмора. Мужики более расхлябаны.
Комик считает, что нет разницы между мужским и женским юмором
О современном юморе
— Я периодически смотрю КВН, и мне кажется, что он очень несовременный. На недавнем фестивале я не услышал ни одну шутку, которая была бы актуальна хотя бы в последний год. Выходят какие-то люди, шутят про деревню — какую деревню? Нет ни биткоина, ни инстаграма, ни Дудя (российский журналист и видеоблогер. — Прим. ред.) — ничего нет. Это странно, ведь КВН — игра молодых.
О критике и троллинге
— Как и любой творческий человек, я болезненно воспринимаю критику. Стараюсь вообще не читать никакие комментарии, отключить бы их и запретить на законодательном уровне. Хотя, если критику и советы дает коллега по цеху, то это нормально. Я, конечно, могу взбеситься, но дня через два решить — ну да, я был неправ.
Руслан Белый посетовал на то, что современный КВН неактуальный
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