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Борис Полевой. Проклятое «если бы не…»
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Борис Полевой. Проклятое «если бы не…» 

Вечерняя Москва 17 марта 2018
17 марта исполняется 110 лет со дня рождения писателя Бориса Полевого, звезды номер один советской литературы, лауреату всех возможных премий.
Жизнь Бориса Николаевича, начавшаяся при еще плотно стоящем на ногах самодержавии и завершившаяся в еще хорошо себя чувствующем СССР, на каждой возможной своей развилке была устлана множеством вариантов так называемого сослагательного наклонения. Выбирая из всех возможных поворотов единственный правильный, Полевой, похоже, ошибся по-крупному один раз — в случае с Пастернаком. Ведь если бы не поддерживал Борис Николаевич гонений на Бориса Леонидовича, сегодня красивую дату отмечали бы с большей помпой. Однако этого ему не простили…
Но чем больше проходит времени с тех событий, тем отчетливее кажется, что — как ни парадоксально это звучит — Полевой принимал участие в гонениях не потому, что указивку об этом спустили сверху, а потому что искренне не принимал все антисоциалистическое в творчестве Пастернака. Не принимал душой и сердцем. Не любил. Увы, но так. Полевой был настолько предан строю, что не мог принять ничего, что не вписывалось в его рамки. Отсюда и реакция. Ведь до этого инцидента жизнь Полевого — цепочка исключительно порядочных, а порой и героических поступков.
Вот, скажем, Максим Горький, крестный отец Полевого в литературе, восхищался его первой книгой — «Мемуарами вшивого человека». А ведь как Полевой, урожденный Кампов, писал ее? О, это сильная история! Полевой был в ту пору рядовым технологом текстильной фабрики в Твери. Возникшая вокруг него забавная ситуация многим напомнит сюжет «Джентльменов удачи»: в схваченном в Москве воришке кто-то узнал тверского технолога. Оказалось, это все же два разных человека, но и правда очень похожих. Когда в недоразумении разобрались, будущий писатель согласился на авантюру, и был заслан в банду под видом того самого воришки. Ему пришлось принять участие в ограблении банка, оказаться в тюрьме, но благодаря его «разведке» все преступные связи и схемы были раскрыты. Собственно, и стать из Кампова Полевым ему пришлось отчасти из-за этого: после выхода книги многие члены преступного мира мечтали свести с ним счеты. Удачный псевдоним придумал кто-то из издателей: «кампус» по латыни «поле», так и стал Кампов — Полевым…
Во время войны Борис Полевой был бесстрашным военным корреспондентом. Его неравнодушие проявлялось во всем: в пламенной публицистике, потом — военных мемуарах… И вот, скажем, деталь: он был сражен историей Алексея Мересьева, который затем стал прототипом его «Повести о настоящем человеке», но в «Правде» тему этого очерка «зарубили». Мол, не надо об этом писать, а то получится, что у нас здоровых не осталось — если отправляем в полет безногих… Будь Полевой менее принципиальным, он отказался бы от затеи. Но он — не отказался. И его книга о героическом летчике стала настоящим бестселлером. Еще одно «если бы…»: не рухни СССР, не исключили бы из школьной программы эту замечательную повесть.
Да и вообще, если бы… Если бы не награждали Полевого так много и часто, не давали должностей, было бы у писателя меньше завистников, и после его ухода не склоняли бы его имя так недобро — за грехи, которые он, возможно, и не совершал бы, если бы не обстоятельства.
Но в жизни сослагательному наклонению, увы, места нет…
И сегодня настоящему писателю, фронтовику Борису Николаевичу Полевому — 110 лет. Героическая жизнь, огромная работоспособность, многомиллионные тиражи книг и пятнышко на лацкане в виде профиля Бориса Пастернака как-то не уживаются вместе и не дают мне покоя. Но «Повесть о настоящем человеке» надо, пожалуй, перечитать.
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