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Новосибирский фотограф снял в Израиле красивые облака
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Новосибирский фотограф снял в Израиле красивые облака 

ngs.ru 17 марта 2018
Фото: ngs.ru
Новосибирский фотограф Алексей Цилер опубликовал снимки со своей поездки в Израиль — он запечатлел красоты Тель-Авива и завораживающие облака.
Алексей рассказал корреспонденту НГС, что ездил в Израиль в феврале — впервые он был там в 2000-х, но с тех пор там ничего не изменилось.
« [Запомнились] маленькие лавочки и магазинчики, молодёжь в военной форме с оружием, темперамент местных жителей, настоящие восточные базары и, конечно, запах весны, цветущие деревья, бродячие коты, кактусы, не меньше мексиканских собратьев (в этом даже есть сходство между Мексикой и Израилем, причём в Израиле очень много людей из Латинской Америки), умение удержать в одной руке стакан с горячим кофе и сигарету, а в другой — телефон, на ходу виртуозно жонглируя этим и очень задушевно болтать по телефону», — рассказал фотограф.
«Кто был в Израиле — знает, что в шаббат (еврейский праздник, который отмечают каждую субботу, — в этот день не работает общественный транспорт, поликлиники, магазины и прочее. — Прим.ред.), если у тебя нет транспорта, ты не можешь никуда выдвинуться. Ну если только заплатить двойной тариф в такси, которое итак не очень дешевое. Ну или использовать велик или лёгкий электротранспорт (которого сейчас в Израиле превеликое множество). В пятницу после обеда всё замирает (кроме Тель-Авива — там всегда «движуха») и оживает в субботу вечером. В этом тоже есть свой плюс: можно бродить по улочкам и наслаждаться спокойствием. Израильтяне в шаббат собираются большими семьями, общаются и, конечно же, посещают синагогу», — вспомнил Алексей и добавил, что прямого рейса из Новосибирска в Тель-Авив нет.
Многие талантливые новосибирские фотографы регулярно путешествуют по разным уголкам мира. Так, месяц назад Вадим Махоров опубликовал захватывающий видеоролик с пейзажами Камчатки, а Слава Степанов и вовсе облетел почти всю планету.
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